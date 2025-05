GROSSETO – E’ stato un riconoscimento molto apprezzato quello che il Comune di Grosseto ha voluto fare alla società Pro soccer lab, e a tutta la squadra dei Giovanissimi under 14, per l’organizzazione del primo Memorial Carlo Zecchini. Alla presenza dell’assessore allo Sport Fabrizio Rossi e della presidente della III commissione Simonetta Baccetti, i ragazzi accompagnati dallo staff societario sono stati ricevuti nella sala del consiglio comunale dove sono stati applauditi e omaggiati con un video a loro dedicato che ha ripercorso le tappe della prima edizione del Memorial dedicato all’indimenticato giocatore biancorosso, Carlo Zecchini.

“Ringraziamo il Comune di Grosseto per l’accoglienza e per questo bellissimo omaggio – ha spiegato Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab – che ci fa capire ancora di più quanto la programmazione di questo primo evento sia stata apprezzata da tutta la città. Vogliamo continuare nel nostro percorso e cominciare già a lavorare, tra breve, alla seconda edizione del Memorial Zecchini che sarà sicuramente più accurata, grazie anche all’esperienza di questa prima edizione. Ancora grazie al Comune di Grosseto, in particolare all’assessore allo Sport Fabrizio Rossi e alla presidente della III commissione Simonetta Baccetti, per questo riconoscimento che ci riempie di orgoglio”.

Il primo Memorial Zecchini, infatti, ha portato in Maremma circa 1.200 persone tra atleti, staff, genitori e addetti ai lavori in tre giorni, grazie anche alla presenza di 20 squadre, tra le quali 8 professionistiche. Per info sul torneo e sugli altri eventi: www.prosoccerlab.it.