GROSSETO – Travolgente manita dell’Invictasauro a spese del Manciano, per lo scarto migliore della 50esima edizione del Passalacqua. Il 5-0 finale è il prodotto un po’ ingannevole di una sfida tecnicamente modesta, a tratti anche monotona. Vincono i verdi di mister Papini, che hanno sfruttato alcune fiammate offensive, offrendo poche azioni palla a terra, ma di fatto mettendo in campo una concentrazione migliore dei rivali. Il Manciano, comunque, ha confezionato meno senza mai riuscire a impensierire la difesa avversaria, sprecando di più e ragionando a fatica. Quando poi le forze si sono abbassate, gli argini sono saltati.

Poco o niente da segnalare nella frazione iniziale, soprattutto nel primo quarto d’ora: l’Invictasauro mantiene il possesso e sparacchia male la sfera in un paio di occasioni, il Manciano resta contratto. Al 16′

Rosadoni mette a lato con un colpo di testa, al 23′ Liculescu saggia le qualità di Nesti, che respinge. La rete di Ibraimi al 32′ è un’oasi nel deserto, 0-1. La ripresa viene colorata dai guizzi di Francavilla al 7′ (0-2), di Sabbatini al 12′ da distanza ravvicinata, di Zauli al 36′ (0-4) e, infine, al 43′ ancora di Ibraimi su calcio di rigore. Il resto rimane grigio come la nebbia di febbraio.

Il torneo riprenderà martedì 27 con Fonteblanda-Grosseto, apertura della seconda giornata del girone C.

Partite giocate del girone B

Invictasauro – Follonica Gavorrano 0-0

Alberese – Manciano 2-1

Follonica Gavorrano – Alberese 1-1

Manciano – Invictasauro 0-5

La classifica

Alberese 4 punti, Invictasauro 4, Follonica Gavorrano 2, Manciano 0

Da giocare

05 giugno Invictasauro – Alberese

06 giugno Follonica Gavorrano – Manciano

MANCIANO: Nesti, Fani (14′ st Bicocchi), Caccialupi, Bianchi, Borzi, Bisacco, Nuhi (8′ st Ismaili), Magrini (14′ st Zefi), Ortenzi, Vasconi (32′ st Rosati), Razzi. A disposizione: Piccini, Sbrulli. Allenatore: Ivan Domenichelli.

INVICTASAURO: Santolini, Corsini (17′ st Murineddu), Canu, Repola (25′ st Di Domenico), Bruni, Perciavalle, Francavilla, Rosadoni (8′ st Rossi), Sabbatini (17′ st Zauli), Ibraimi, Liculescu (13′ st Fommei). A disposizione: Kopshti, Galli, Frediani, Pascolini. Allenatore: Cristiano Papini.

ARBITRO: Francesco Signori; assistenti Angelo Di Benedetto e Alessandro Maretti.

MARCATORI: 32′ e 43′ st (rig.) Ibraimi, 7′ st Francavilla, 12′ st Sabbatini, 36′ st Zauli.

NOTE: è stato osservato 1′ di raccoglimento per la scomparsa di Nino Benvenuti, storico pugile italiano campione mondiale e olimpico. Calci d’angolo 1-7. Recupero: 1′ + 3′.