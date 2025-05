FOLLONICA – Un matrimonio da favola, ricco di emozioni, colori e profumi che hanno unito l’India all’Italia, si è celebrato nei giorni scorsi sulla spiaggia de Il Boschetto, a Follonica, nel cuore della Maremma.

(Foto: Ash Siyani Dream Candy Productions)

A fare da scenario a questo evento unico è stato un tratto di costa incantato, a nord di Follonica, immerso nella pineta, dove gli sposi hanno detto “sì” sotto un gazebo sulla spiaggia, circondati dalla natura e dalla luce calda del tramonto toscano. La cerimonia, toccante e coinvolgente, si è svolta in riva al mare secondo la tradizione indiana, con abiti dai colori sgargianti e riti simbolici che hanno affascinato tutti i presenti.

Dopo il “sì”, gli invitati si sono spinti fino alla battigia per una foto di gruppo emozionante e spontanea, con i piedi nell’acqua e il cuore colmo di gioia. Poi, spazio alla festa, sempre in stile “piedi nella sabbia”. Il ricevimento si è tenuto direttamente sulla spiaggia, con lunghi tavoli apparecchiati con eleganza e semplicità tutta italiana. Il menù è stato un omaggio alla nostra cucina: arancini fragranti, pizza espressa preparata sul momento, primi piatti saltati in padella davanti agli ospiti, per poi concludere con gelati e sorbetti artigianali, perfetti per una serata estiva. Una fusione perfetta tra il gusto mediterraneo e la magia orientale.

Gli sposi hanno regalato un vero spettacolo anche nei cambi d’abito: prima in tradizionale abito indiano per le foto ufficiali, poi l’elegante abito bianco occidentale per la cena, infine vestiti da sera scintillanti al calar del sole, pronti per ballare sotto le stelle.

Uno dei momenti più memorabili è stato quello della torta: non una classica millefoglie, ma una creazione live, preparata sulla spiaggia dai pastry chef sotto lo stesso gazebo della cerimonia. Davanti agli ospiti, gli chef hanno alternato strati di sfoglia croccante e chantilly fresca, per poi coinvolgere gli sposi in una simpatica gara di decorazione con sac à poche. La sposa, con sorprendente precisione, ha conquistato gli applausi divertiti di tutti.

La serata si è conclusa tra danze internazionali contaminate da ritmi orientali, su una pista improvvisata sulla sabbia, dove le culture si sono fuse in un’unica celebrazione della vita e dell’amore.

«Siamo felici di aprirci anche al pubblico internazionale: eventi come questo ci permettono di far conoscere una Maremma autentica, dove la natura è protagonista e l’accoglienza è sincera. La nostra terra ha molto da raccontare e i matrimoni sono un’occasione straordinaria per valorizzarla agli occhi del mondo», racconta Alessandra Macii, wedding planner e anima organizzativa dell’evento.

Follonica, dunque, si conferma una destinazione in crescita nel panorama dei matrimoni di qualità. Una scelta diversa dai classici paesaggi collinari toscani: qui il mare incontra la pineta, la cultura si fonde con la natura e l’autenticità diventa la cifra distintiva di un nuovo modo di dire “sì”. Un esempio di come il made in Italy possa raccontarsi anche attraverso la bellezza dell’amore.