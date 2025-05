FOLLONICA – Si è concluso a Civitanova Marche il Campionato Italiano Master della classe ILCA, con ottimi risultati per la Lega Navale Italiana di Follonica.

Stefano Meciani, in gara nella classe ILCA 7, ha conquistato il terzo posto assoluto e il secondo nella categoria Apprendisti, confermandosi tra i migliori atleti italiani nella sua classe.

Buona prova anche per David Nocchi, che ha chiuso al sesto posto nella categoria Master nella classe ILCA 6, portando a casa un risultato solido in una competizione di alto livello.

Grande soddisfazione anche per l’allenatore Lorenzo Cacialli, che con dedizione e competenza continua a seguire la preparazione tecnica e atletica della squadra, contribuendo concretamente ai successi della Lega Navale di Follonica (foto Ilca Italia/M. Garrone/Peack Production).