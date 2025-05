FOLLONICA – Sono passati pochi giorni dalle dimissioni di Eleonora Goti e dall’annuncio del rimpasto di giunta da parte sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, e l’ormai ex assessora torna a parlare di quello che è successo, ma anche di cosa succederà. Goti ne è sicura, la sua esperienza è andata avanti e nell’intervista che ci ha concesso ha parlato delle difficoltà dell’amministrazione Buoncristiani soprattutto sul piano politico.

Eleonora Goti dunque rompe il silenzio e spiega le ragioni della sua scelta, aprendo scenari nuovi sulla tenuta della giunta guidata da Matteo Buoncristiani. L’ex candidata sindaca della lista civica Prima Follonica, che lo scorso anno ha sostenuto la coalizione di centrodestra, parla apertamente di una “rottura definitiva” del patto politico che aveva portato alla vittoria l’attuale amministrazione.

Che cosa sta succedendo a Follonica? «La frattura si è consumata nel tempo – dichiara Goti –. I partiti che avevano sostenuto Buoncristiani, come Lega e Forza Italia, sono stati di fatto estromessi fin da subito. La prima rottura è avvenuta subito dopo le elezioni. Oggi, ad avere un peso nella giunta sono solo gli esponenti di Fratelli d’Italia».

Nel frattempo, sul piano provinciale si è aperto un confronto per analizzare la situazione politica e stasera a Grosseto è convocato un tavolo del centrodestra per analizzare quello che è successo a Follonica e certo non mancheranno critiche alle scelte fatte, ma sopratutto al modus operandi scelto dal sindaco Buoncristiani. «Mi auguro – dice Goti – che i partiti tornino ad esercitare i loro diritti».

Ma lei continuerà il suo impegno civico? «Certo, andrò avanti. La mia esperienza civica per ora va avanti. Ho il sostegno del gruppo che ha condiviso con me questo percorso così come ho avuto in questi giorni la solidarietà di tanti follonichesi che sia di persona che sui social o con messaggi privati mi hanno dimostrato la loro stima e la loro attenzione».

Non manca una riflessione sul ruolo di Prima Follonica in Consiglio comunale. «C’è un punto da chiarire – sottolinea –: se il consigliere comunale eletto con la lista civica (Riccardo D’Ambra, ndr) ha deciso di sostenere l’amministrazione, dovrebbe esplicitare pubblicamente le motivazioni di questa sua scelta, e prendere le distanze dalla lista con cui è stato eletto».

Ma lei si è sentita tradita? «Sì, sul piano politico. Mi ero candidata a sindaco da civica, ma avevo accettato con lealtà e convinzione di sostenere Buoncristiani, anche dopo le forti pressioni ricevute da esponenti locali e nazionali per ritirarmi e convergere sul centrodestra. Avevo creduto in un progetto comune per amministrare insieme Follonica».

Hanno provato a offrirle un’opportunità alternativa di fare politica? «Le opportunità politiche non le concede un sindaco, ma si conquistano sul campo. Mi è stato offerto un “contentino”, come lo chiamano loro, ma Eleonora non si compra. La politica non si fa con le poltrone, ma con visione, passione e impegno quotidiano. In vent’anni di attività pubblica e in questi undici mesi di amministrazione ho sempre lavorato in modo coerente, e chi mi segue lo sa».

E il futuro? «Con il gruppo che mi ha sostenuto ci confronteremo presto per decidere se passare all’opposizione. È una discussione aperta, ma doverosa».