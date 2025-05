GROSSETO – Il “fai da te” riguarda da qualche tempo anche l’assunzione di alcol. Con una apposita applicazione sullo smartphone si può infatti avere l’etilometro in tasca.

Un etilometro ufficioso, naturalmente, ma pur sempre indicativo dei propri limiti o delle proprie condizioni di sobrietà e idoneità alla guida. In pratica consente di stimare il livello di tasso alcolemico nel sangue in maniera semplice e immediata.

Non forniremo qui indicazioni su come scaricare questa app, detta “Fipe”: chi vorrà potrà trovare facilmente i dettagli al riguardo.

Ciò che vogliamo invece evidenziare è la discutibile – e criticata – campagna mediatica che ha accompagnato le modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre scorso, riguardo in particolare alle novità sull’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida.

Tale aspetto ha spaventato i consumatori, al punto che oggi, al ristorante, molti sembrano preferire non bere affatto oppure, anziché ordinare una bottiglia, richiedono solo un calice di vino.

Le associazioni di categoria hanno osservato che è sbagliato stigmatizzare l’alcol in generale, anche se – opportunamente – “gli eccessi devono essere condannati”.

C’è però preoccupazione tra i produttori di vino e nel mondo della ristorazione: entrambi lamentano già un crollo nei consumi.

L’etilometro “fai da te” potrà senz’altro essere di aiuto per controllare il proprio tasso alcolico, ma molti osservano che potrebbe segnare l’addio alle cenette romantiche e galeotte, preparate per far capitolare – anche con l’aiuto del “nettare bacchico” – una lei o un lui che interessa.

Senza menare, in questo caso, il cane per la… vigna, sarà opportuno – come sempre lo sarebbe stato – bere con moderazione per non perdere l’idoneità alla guida, ed entrare nel nuovo ordine di idee: portare ciò che resta della bottiglia ordinata al tavolo a casa o, in certi casi, in una accogliente e complice garconnière!

Prosit e buon divertimento!