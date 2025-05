Foto di repertorio

GROSSETO – In occasione del 34° anniversario della ratifica da parte dell’Italia della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Grosseto, guidato da Angela Amante, ha promosso un’iniziativa simbolica per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela dei diritti dei più giovani: nella serata di domani, martedì 27 maggio, la facciata del Municipio si tingerà di blu.

“Con questo gesto simbolico – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Angela Amante – vogliamo celebrare i passi importanti che sono stati fatti in questi anni per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, ma ricordare anche che purtroppo c’è ancora molto da fare: le disuguaglianze educative, la povertà minorile, la mancanza di spazi sicuri e inclusivi sono sfide concrete che ci impongono di non abbassare la guardia”.

“Ogni bambino ha diritto a essere ascoltato, rispettato e sostenuto – concludono -. In questa giornata vogliamo rinnovare il nostro impegno a mettere i diritti dell’infanzia al centro delle politiche pubbliche e delle scelte quotidiane”.