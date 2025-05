GROSSETO – Avanti tutta in Coppa Toscana per la compagine Under 14, che si presenterà nel prossimo fine settimana alle Final Four dopo un finale di seconda fase scoppiettante, nella quale hanno consolidato il secondo posto con due scoppiettanti affermazioni.

Domenica le ragazzine di Luca Faragli hanno chiuso invece la prima fase della coppa con un netto 46-12 al Valdambra, che è uscito praticamente di scena dopo il primo chiuso, chiuso da Bisanti e compagne con 18 punti di vantaggio. Le geine hanno proseguito a mettere in mostra la loro superiorità, archiviando la pratica con ben 35 lunghezze di differenza. Ma il quintetto biancorosso ha fatto la voce grossa anche sul parquet di Piombino contro il Golfo, grazie a tre dei quattro tempini giocati al massimo. Solo nel secondo le locali sono riuscite a ottenere un parziale vincente.

Accedono alle finali in programma sabato e domenica al Pala Coverciano Porcari, Gea Grosseto, Florence e Montecatini; le maremmane sfideranno Florence alle 19 nella seconda semifinale e alle 17 duello fra Porcari e Montecatini. La finalissima alle 19.

Gea Under 14: Marku, Fuiano, Grilli, Bisanti, Marconi, Tafuro, Apicella, Gosti, Sgamato, Cardelli. All. Luca Faragli.

Golfo Piombino-Gea 36-60. Parziali 2-11, 20-27; 29-42.

Gea-Valdambra 46-12. Parziali: 20-2, 31-4, 41-6.

Il quintetto Under 15 della Gea rispetta i pronostici e chiude la Coppa Primavera con due chiare vittorie contro Argentario (56-33) e Pistoia (63-35), ma rimane fuori dalle Finals di sabato prossimo a Fucecchio a causa della classifica avulsa. Baloncesto Firenze, Pisa e Grosseto hanno chiuso le loro partite appaiate al comando, ma la differenza punti sorride a fiorentine e pisane. Un vero peccato, perché in questa terza fase della stagione le bimbe di Luca Faragli hanno finito per pagare a caro prezzo la sconfitta a tavolino 20-0 contro Pisa, dopo aver ottenuto sul campo una splendida vittoria.

In parole povere le giovani grossetane rimangono fuori dall’atto conclusivo della Coppa Primavera senza aver mai subito sconfitte, se non per decisioni del giudice sportivo. Rimane uno splendido percorso che servirà per ripresentarsi in autunno per continuare a vincere per centrare traguardi ancora più importanti.

Gea U15: Pepi, Grilli, Bisanti, Mazzi, Marconi, Giorgi, Diacene, Apicella, Manganelli, Cardelli.

Argentario-Gea 33-56. Parziali 6-19, 12-35; 18-41.

Pistoia-Gea 35-63. Parziali: 15-28, 22-40, 29-52.