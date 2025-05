ORBETELLO – Risultati da incorniciare per l’Associazione Deborah FitnessClub di Orbetello, quarta classificata al Concorso Internazionale di Danza Sanremo Dance Festival, un concorso che ha ospitato più di 1800 ballerini e 85 scuole (foto in alto Principe). Il team lagunare si è presentato con Aurora Bastianelli, Chiara Corsi, Ester Ferrigato, Matilde Masillo, Ginevra Gianni, Mara Zagrean, Beatrice D’Amico e Siria Di Benedetto, oltre all’insegnante e coreografa Deborah Fiaschi, che era iscritta al Concorso nella categoria Festival, presentando una coreografia su un brano del festival di Sanremo di qualunque edizione.

“Abbiamo interpretato “Cuoricini” dei Coma Cose – ha diramato la società orbetellana – presentata all’ultimo Festival di Sanremo, perché nonostante sia una canzone semplice racchiude un significato molto profondo: la tecnologia che ammazza tutti i rapporti interpersonali, il telefonino, dove la vita viene vissuta e ci porta ad essere distratti e avidi di sentimenti. La coreografia inizia con le ragazze che interpretano loro stesse, la generazione X: telefonini alla mano e freddezza nei rapporti sociali. Proseguendo, si arriva a una svolta significativa che fa prendere alla coreografia un risvolto finale oltre che simpatico anche di speranza”.

Questa squadra e un’altra con una coreografia dedicata all’intelligenza artificiale hanno poi partecipato domenica 25 maggio al World Dance Competition Aics, concorso internazionale di danza nella selezione di Viterbo ottenendo per la coreografia “Cuoricini” la finale di Montecatini, mentre per l’intelligenza artificiale l’accesso a Firenze Danza 2026. Le due coreografie hanno infatti conquistato i primi posti nella classifica e due borse di studio per accedere alla finale di Montecatini Terme a dicembre e al concorso 2026 di Firenze Danza.

“Le ragazze sono state fantastiche – hanno commentato le insegnanti – mostrando ai giudici la nostra realtà e la generazione X, poi successivamente esibendosi in una coreografia proiettata nel futuro, dove la squadra ha interpretato magistralmente gli umanoidi: tutta la scena era molto “metallica” ma con un finale veramente eccezionale, dove il sentimento e la musica riescono a far sembrare umani anche dei robot!”.

Prossima tappa Il Galà della Costa d’Argento, dove ad Orbetello saranno consegnate altre borse di studio per la finale di Montecatini.