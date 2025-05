FOLLONICA – «A meno di un anno dal suo insediamento la giunta Buoncristiani è già costretta a cambiare due assessori su cinque. Questi numeri, da soli, bastano a smentire la narrazione trionfalistica contenuta nella nota della maggioranza di centrodestra, che parla di “rafforzamento” e “compattezza” con toni autocelebrativi lontani mille miglia dalla realtà dei fatti». Così si legge nella nota di Primavera Civica.

«La sostituzione di due membri dell’esecutivo in così poco tempo non è un atto fisiologico, come vorrebbe tentare di far credere il Sindaco, ma la manifestazione evidente di una crisi politica interna, di mancanza di visione condivisa e di grosse difficoltà a gestire una macchina amministrativa che richiede serietà, competenza e coerenza».

«Mentre la città aspetta risposte sui problemi reali – dal degrado urbano alle politiche del turismo, dalla gestione dei servizi pubblici alla sicurezza urbana – la maggioranza perde tempo a rincorrere equilibri interni e a confezionare comunicati dal tono propagandistico, di cui é maestra. È a dir poco imbarazzante che, di fronte a un rimpasto che indebolisce l’immagine dell’intera amministrazione, si parli addirittura di “fiducia al sindaco” e di “sfide per il futuro”, quando i primi segnali concreti di governo sono disastrosi».

«Al posto della trasparenza e dell’assunzione di responsabilità si preferisce lo scontro sterile con l’opposizione, accusata di “ricostruzioni fantasiose”, senza però fornire una spiegazione chiara sulle vere motivazioni dei cambiamenti in giunta. Se davvero la maggioranza fosse così compatta, non si capisce perché due assessori, di fatto, siano stati licenziati e sostituiti in quattro e quattr’otto».

«I cittadini meritano rispetto, non slogan. A meno di un anno dall’avvio del mandato, l’amministrazione Buoncristiani ha già perso la bussola e naviga a vista. È bene che l’opinione pubblica sia consapevole di questa situazione, al di là della faziosa propaganda del centrodestra».