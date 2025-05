GROSSETO – Due volte vittorioso il Reggio Emilia per il Big Mat Bsc Grosseto, nell’ultimo match del girone d’andata di serie A.

Sul diamante emiliano non parte con il piede giusto la giornata di campionato dei ragazzi del manager Vecchi, privi di Luciani, Martinus e Ambrosino, battuti per 8-5 dal Reggio Emilia in gara uno.

Il match ha visto il Reggio Emilia siglare i primi due punti con Ceriali e Tejada Fernandez nel terzo inning, mentre il 3-0 è arrivato un tempo dopo con Dentoni. Sempre il roster di casa ha continuato a macinare punti, mettendone a segno altri cinque tra il quinto e il sesto inning. Per il Big Mat Bsc Grosseto è stato Sellaroli a conquistare casa base per la prima volta nel quinto tempo. Nell’ottavo inning, invece, i biancorossi hanno accorciato le distanze andando sull’8-5 grazie ad Aloma Herrera, McIlwain, Antonia e Marucci.

Niente riscatto in gara 2 per i maremmani, superati con un più equilibrato 3-2 nonostante il buon inizio con casa base conquistata da Isenia. Il match ha visto prima il Big Mat Bsc Grosseto passare in vantaggio nel secondo inning con Isenia (valida di Marucci), poi il pareggio nel quinto tempo del Reggio Emilia. Nel sesto inning i biancorossi hanno siglano il secondo punto ancora con Isenia, mentre il roster di casa si è portato sul definitivo 3-2 (foto di Noemy Lettieri).

GARA UNO

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 010 040

Reggio Emilia: 002 114 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 9 (0/4), Aloma Herrera 5 (2/4), McIlwain 8 (2/4), Antonia 6 (2/3), Isenia 7 (0/3), Lopez 2 (1/4), Marucci 3 (1/3), Ludovisi DH (0/3), Piccinelli 4 (0/4);

Reggio Emilia: Saenz Albornoz 8 (1/4), Tejada Fernadenz 2 (2/4), Rodriguez Galdon 5 (3/4), Rodriguez Lopez 3 (1/4), Scala 9 (0/5), Dentoni 7 (0/4), Perez Lo Giudice 6 (0/3, Alfinito Montecchi 0/1), Urena Sepulveda DH (1/2), Ceriali 4 (2/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sierus (5.0 IP, 6 H, 5 R, 3 ER, 4 BB, 4 SO), Giacalone Daza (2.0 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 3 SO), Di Pietro (0.0 IP, 1 BB), Artitzu (1.0 IP, 1 SO);

Reggio Emilia: Zanchi (6.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 7 SO), Riccò Panciroli (3.0 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 1 SO).

Arbitro capo: Mariocarlo Rinnovatore

Arbitro 1B: Edoardo Ruffo

Arbitro 3B: Michele De Notta

GARA DUE

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 010 001 000

Reggio Emilia: 000 012 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (0/4), McIlwain 8 (0/2), Lopez 7 (0/4), Isenia 9 (2/4, Risico 0/0), Antonia 4 (2/4), Marucci 3 (2/4), Ludovisi 2 (0/2), Attriti DH (0/2, Piccinelli 0/1);

Reggio Emilia: Saenz Albornoz 8 (2/5), Tejada Fernandez 7 (0/4), Rodriguez Galdon 5 (0/2, Urena Sepulveda 0/1), Rodriguez Lopez 2 (1/4), Scala 9 (0/4, Robles Martin 0/0), Alfinito Montecchi 6 (0/2), Perez Lo Giudice 3 (0/0), Dentoni DH (0/4), Ceriali 4 (1/1).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (L, 5.1 IP, 4 H, 3 R, 1 ER, 4 BB, 8 SO), Rodriguez Jimenez (2.2 IP, 6 BB, 5 SO);

Reggio Emilia: Madan Montejo (W, 7.0 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 9 SO), Betancourt (2.0 IP, 1 H, 1 BB, 2 SO).

Arbitro capo: Edoardo Ruffo

Arbitro 1B: Michele De Notta

Arbitro 3B: Mariocarlo Rinnovatore