GROSSETO – Dopo la vittoria di domenica scorsa in trasferta contro la Rappresentativa Provinciale di Prato, la Rappresentativa Provinciale dei Giovanissimi 2011 della Delegazione Provinciale di Grosseto, guidata da Pietro Magro, ha acquisito il diritto di accedere alle semifinali della manifestazione Regionale organizzata dal Comitato Toscano Figc presieduto da Paolo Mangini, denomimata “Trofeo Orlandi”, incontrando in campo neutro a Cecina la Rappresentativa Provinciale di Pisa. La partita si giocherà sull’impianto sportivo Rossetti in via Puccini ed inizierà alle 16.

Questi i convocati dalla Commissione Tecnica e dal Selezionatore Pietro Magro che si dovranno trovare sul suddetto impianto sportivo alle 14,30 con la partita che inizierà alle 16: Edoardo Picchianti (Argentario), Emanuele Tropi e Nicholas Lenzini (Invictasauro), Lorenzo Caccialupi (Manciano), Davide Ercolini, Davide Manuguerra, Isak Abdulai e Lorenzo Benocci (Orbetello), Davide Perrino (Roselle), Gabriel Santi, Nicolas Capurso e Francesco Nodi (Follonica Gavorrano), Raffaele Sorrentino, Niccolò Baraldi, Dorian Uritescu e Pietro Ginanneschi (Grosseto), Mattia Cipolloni, Alessandro Steri, Diego Lenci e Paride Zauli (Pro Soccer Lab), Alexander Luchetti (Virtus Maremma).

Gli atleti convocati dovranno presentarsi muniti di copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità, nel caso che le Società di appartenenza non lo avessero inviato a questa Delegazione, il cartellino oppure un documento di identità, in caso contrario i calciatori non potranno partecipare all’attività.

Fanno parte delle due rappresentative, oltre naturalmente al Delegato Provinciale della Figc Agide Rossi, che è il responsabile, i dirigenti Enrico Silli e Manrico Lucchetti e naturalmente dal selezionatore tecnico Pietro Magro.