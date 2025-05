ARCIDOSSO – La foto che vi proponiamo oggi ci è stata inviata da Agostino Morganti, ed è stata scattata ad Arcidosso il 26 agosto 1951, per le festività religiose di fine agosto, dedicate alla Madonna delle Grazie del santuario dell’Incoronata di Arcidosso.

In questa occasione le altre parrocchie, le frazioni ed i paesi vicini portavano offerte, recate da piccole bambine in genere in sella ad asini o cavalli.

L’offerta della parrocchia di San Leonardo fu di di Lire 13.000, a portarla con una piccolissima Marcella Bizzarri di soli 3 anni.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa foto può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie foto da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era