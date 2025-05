GROSSETO – Si sono ritrovati dopo 50 anni gli ex studenti della classe 5a B dell’Istituto tecnico industriale “Porzio Porciatti” che nell’estate del 1975 si diplomarono periti elettrotecnici; molti di loro non avevano più avuto modo di incontrarsi e non si erano più visti da quel periodo.

Per la voglia di rivedersi sono arrivati dalla Calabria, Liguria, Isola del Giglio e perfino dalla Tunisia. “Ci siamo distratti un attimo ed è trascorso mezzo secolo…” è stato il commento comune, e nonostante il lungo periodo, i capelli bianchi e le vicissitudini della vita, l’entusiasmo e la goliardia sono rimasti gli stessi “dei tempi che furono”.

Siamo la generazione che e’ passata dalla penna e calamaio all’intelligenza artificiale” ha detto uno degli ex studenti.

Sono: Andrea Batignani, Maurizio Buganza, Roberto Cacciola, Tiberio Cocchetti, Alberto Cosimi, Luigi Davitti, Antonio De Luca, Gilberto De Vecchis, Roberto Dotti, Paolo Leporini, Enzo Marioni, Giuliano Merlini, Riccardo Mimiri, Giancarlo Monaci, Roberto Pedroni, Gian Luca Penni, Lorenzo Ristori, Mamiliano Rosa, Mario Semplici, Marcello Stella, Fabrizio Tassi, Marcello Testini.