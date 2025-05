CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Apoteosi Blue Factor: in un Casa Mora tornato a respirare il pubblico delle grandi occasioni, almeno 400 persone con una folta rappresentanza ospite, il Castiglione di Bracali e Paghi batte 2-0 (rigore di Buralli e punizione di Cabella in poco meno di due minuti) i Pumas Ancora Viareggio e torna in serie A1 dopo 16 anni. Un successo meritato per i biancocelesti del presidente Marcello Pericoli – a dir poco emozionato alla fine – per una stagione che sta regalando trofei a ripetizione. La squadra di serie B ha vinto Coppa Italia e campionato (ci sarà dunque una formazione in A1 e una in A2), e ancora all’orizzonte ci sono da giocare le finali dell’under 23 a Valdagno, e poi sempre dal 5 all’8 giugno quelle dell’under15 al Casa Mora. Insomma, se Castiglione non è diventata “hockey city” poco ci manca e la Toscana la prossima stagione avrà ben 5 squadre in A1 superando il Veneto.

Prima del via la sindaca Elena Nappi e l’assessora Sandra Mucciarini hanno premiato i giocatori proprio di serie B, con le squadre che saranno poi ricevute martedì 3 giugno in consiglio comunale. La vigilia della gara era stata piena di polemiche, soprattutto per la squalifica con la prova tv nella gara d’andata, per il capitano dei maremmani Luigi Brunelli, fermato per un turno dopo il ricorso. La partita come quella d’andata è stata equilibrata fino alla fine, anche se il fattore “pista” alla lunga ha contato per i maremmani. Pronti via e si capisce subito che la tensione è alle stelle. Bisogna aspettare oltre metà del primo tempo per vedere il primo gol, anche Saitta con la fascia da capitano da una parte e il nazionale under23 Mechini dall’altra sono in gran serata. Mora Pacheco è ingenuo nell’aggredire e abbattere in area Buralli. Il bomber del Castiglione non si lascia scappare l’occasione e infila con la solita bordata l’1-0 che fa esplodere il Casa Mora. Le proteste portano al doppio giallo Lasorsa.

guarda tutte le foto 11



Apoteosi Hc Castiglione: ritorno in serie A1

In inferiorità numerica il Viareggio subisce addirittura il secondo gol. Cardella stende Cabella e si becca anche lui il blu. Dai 7 metri e quaranta ci pensa proprio Cabella, sceso in pista con uno strappo al muscolo obliquo stringendo i denti, dopo una serie di finte a infilare sotto la traversa il 2-0. Tutto in meno di due minuti. Anche nella ripresa il nervosismo è palpabile. Il Castiglione decide di controllare e il Viareggio sembra avere le polveri bagnate, infrangendosi sulla difesa e le parate di Saitta, poche a dire la verità. A metà tempo Marchetti stende Cabella lanciato in contropiede: questa volta Mechini ferma la punizione dell’attaccante castiglionese. Poi arriva il decimo fallo locale. Pezzini non supera Saitta e spedisce fuori il tiro libero. Nel finale uno scontro porta al doppio blù per Cabella e Carrieri. Non c’è più tempo, vince il Castiglione e torna nella massima serie.

“Stagione eccezionale, i miei allenatori sono la coppia più bella del mondo – ha chiosato il presidente Marcello Pericoli – e ancora non è finita. La serie A2 è stata prima per tutto l’anno e il ritorno in serie A1 la degna conclusione, in una spettacolare cornice di pubblico del Casa Mora. Una grandissima emozione che ripaga gli sforzi di tutta la società e di chi giornalmente lavora dietro le quinte per mandare avanti le squadre dal settore artistico ai più piccoli. Credo che siamo un orgoglio per tutto il nostro paese. Ora sotto con le altre due finali Under 23 e Under 15”.

“Durante la stagione siamo cresciuti, e trovato la condizione – ha detto l’allenatore Massimo Bracali – e in questa partita avevo chiesto ai ragazzi di non subire reti. I ragazzi sono stati bravi, difeso bene e sfruttato le occasioni. Sono veramente contento. Saitta? Michael ha fatto una stagione esemplare, quest’anno ha fatto davvero la differenza. Chi ha giocato ha dato il suo contributo. Non abbiamo finito: c’è la finale under23 poi quella under 15. Non siamo sazi”.

“Non era facile ad inizio anno, con i nuovi arrivi e sembravano faticare – ha commentato l’allenatore Federico Paghi – poi già nella Coppa Italia ci siamo sciolti e grazie anche a Saitta in porta, siamo cresciuti di livello. Siamo arrivati primi in campionato e abbiamo vinto con la serie B e l’A2. Siamo davvero orgogliosi di questi ragazzi. I giovani stanno crescendo e questo è un altro obbiettivo raggiunto, il lavora alla fine paga”.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Matteo Faelli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Thomas Mechini, (Gabriel Dal Torrione); Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Oscar Alberto Mora Pacheco, Nicholas Pezzini, Elia Cardella, Francesco Carreri, Giuseppe Olivieri. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRI: Claudio Ferraro di Bassano, Paolo Moresco di Vicenza.

RETI: pt (2-0) 13’49 rig. Buralli (C), 15’07 pp Cabella (C).

Serie A2 girone B

Playoff promozione

Finali gare di andata e ritorno 17 maggio e 24 maggio

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 2-1 – 0-2

Playoff promozione

Semifinali gare di andata e ritorno 3/4 maggio e 10 maggio

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione 2-4 – 2-2

Rotellistica Camaiore-Pumas Ancora Viareggio 2-3- 2-1