GROSSETO – A trent’anni dal diploma, gli ex studenti della classe 5B Sperimentale dell’anno scolastico 1994/1995 dell’Istituto professionale per il commercio di Grosseto si sono ritrovati per celebrare un anniversario speciale. Una serata emozionante all’insegna della memoria, dell’amicizia e di un legame che il tempo non ha spezzato.

L’incontro è stato un vero e proprio tuffo nel passato, tra video d’epoca, racconti di gioventù e abbracci che hanno riportato alla luce i giorni trascorsi tra i banchi. Un’occasione per ritrovare vecchi compagni di classe e condividere il percorso di vita intrapreso da ciascuno dopo il diploma. L’evento è stato curato con passione e attenzione ai dettagli, riuscendo a trasformare la serata in un’esperienza davvero indimenticabile.

“Trent’anni sono passati, ma i ricordi di quei giorni vivono ancora tra i corridoi della memoria – commentano -: le lezioni, le risate, i sogni condivisi tra i banchi. Oggi ci ritroviamo, con lo stesso spirito di allora e la consapevolezza di un legame che il tempo non ha scalfito. Buon anniversario, compagni di classe”.

Un momento particolarmente sentito è stato quello dedicato al ricordo dei professori, con parole colme di riconoscenza: “Ai nostri insegnanti, che ci hanno accompagnati nel cammino della formazione e della crescita, va il nostro più profondo grazie. Alcuni di loro non sono più con noi, ma il loro insegnamento e il loro esempio restano indelebili nei nostri cuori. Con immenso piacere siamo stati lieti di ospitare il nostro professore di inglese, che ha condiviso con noi gli immemorabili ricordi, inoltre abbiamo ricevuto un messaggio audio dal professore di Diritto, con parole fantastiche e colme di emozione”.

La serata si è conclusa con una foto di gruppo simbolica, seguita da un brindisi carico di emozione e dal desiderio comune di rivedersi ancora, senza aspettare altri trent’anni.