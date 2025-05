GROSSETO – L’estate si apre all’insegna della creatività al Polo culturale Le Clarisse che dà il via a una nuova edizione dei campus estivi per bambini, quest’anno dedicati a un viaggio affascinante nella storia dell’arte con il titolo “Rinascimento per gioco”.

I campus si terranno in due sessioni, la prima dal 30 giugno al 4 luglio, la seconda dal 14 al 18 luglio, con attività previste ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00. Destinati a bambine e bambini dai cinque agli undici, i laboratori uniscono gioco, osservazione e sperimentazione artistica, offrendo ai piccoli partecipanti un’esperienza coinvolgente ispirata alla mostra attualmente ospitata all’interno del museo “Capolavori del Rinascimento: dalla collezione Luzzetti”. I laboratori e le attività sono curati da Promocultura in collaborazione con Petra Paoli di Odeon Studio.

Il costo è 20 euro al giorno o 90 euro per l’intera settimana, con uno sconto del 10% per fratelli. La partecipazione è possibile solo su prenotazione scrivendo all’indirizzo [email protected] o chiamando lo 0564 488066 e 0564 453128.