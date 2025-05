FOLLONICA – «I cambiamenti apportati alla giunta di Follonica in queste ore sono stati condivisi dai gruppi consiliari di maggioranza e determineranno un ulteriore rafforzamento della squadra nell’amministrare la città, così come rafforzata e compatta ne uscirà l’azione del Consiglio comunale». Così si legge nella nota congiunta della maggioranza di centrodestra di Follonica.

«Inutile ribadire la fiducia al sindaco Matteo Buoncristiani, che in questi mesi non è mai venuta mancare: anche in questa occasione i gruppi consiliari civici e di centrodestra risultano compatti e pronti ad affrontare le nuovo sfide che si presenteranno, sempre con lo sguardo puntato sul futuro di Follonica. Vani sono i tentativi di chi ha amministrato per 80 anni questo Comune e adesso cerca di far passare ricostruzioni fantasiose di ciò che sta accadendo, nel vano e disperato tentativo di screditare l’azione della giunta Buoncristiani».