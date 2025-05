GROSSETO – Grande risultato sportivo ottenuto dall’atleta grossetano Mattia Porro ai campionati italiani paralimpici tennistavolo, organizzati dalla Federazione italiana con il patrocinio del Comune di Terni e della Regione Umbria. Un evento di altissimo livello che ha registrato il record assoluto di presenze nelle diverse categorie. Duecentodieci gli atleti in gara, ovvero centottanta uomini e trenta donne, ma ben centodue quelli di classe 1-5 (in carrozzina), quarantotto di classe 6-10 (in piedi) e quarantatré di classe 11 (intellettivo – relazionali ), più diciassette paratleti da classificare.

Nella categoria più numerosa, risultati di peso per il 27enne Porro, che ha conquistato un bronzo nel doppio misto e un oro nel singolo di categoria: una vera e propria impresa sportiva, considerato che era partito come testa di serie numero 4 e ha sconfitto in semifinale il pluripremiato numero 1 Reguzzi e, in una finalissima combattuta fino all’ultimo, il numero 2 Malorgio, conquistando la medaglia d’oro e l’ambito titolo nazionale. “Come garante della disabilità ma soprattutto come grossetano – ha detto Diego Montani, garante del Comune di Grosseto – sono emozionato nel parlare di un ragazzo che conosco ormai da oltre venti anni. Ritengo che Mattia debba essere considerato un esempio di forza e determinazione da tutti noi, soprattutto da quei ragazzi che incontrano sulla loro strada cambiamenti di vita importanti. Il mio personale auspicio è quello che tutti i giovani passano reagire alla fragilità come ha fatto il nostro Mattia, superando ogni avversità senza mai perdere di vista i propri sogni e obiettivi”.