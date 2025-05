FOLLONICA – È morto il motociclista coinvolto nell’incidente avvenuto poco prima delle 12 di oggi lungo la strada statale 1 Aurelia, tra gli svincoli di Follonica Nord e Follonica Est, in direzione sud.

L’uomo di 56 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto erano intervenuti un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso, che era atterrato poco distante dalla carreggiata.

Il tratto interessato è rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalla Polizia stradale. Presenti anche i Vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area. La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente, e non risultano coinvolti altri veicoli.