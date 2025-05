GROSSETO – Termina 1-1 tra Follonica Gavorrano e Alberese, gara che ha aperto la seconda giornata del girone B della 50esima Coppa Passalacqua. Esito adeguato a quanto espresso sul campo. Non è soddisfatto mister Pagliarini, non lo è nemmeno il collega Giannini. Il primo puntava a rompere il ghiaccio in fatto di successi (la gara di apertura con l’Invictasauro si era chiusa a reti bianche), il secondo ha sperato di bissare la vittoria colta sul Manciano (2-1). I desideri si sono infranti di fronte alla realtà del campo.

I gialli del Folgav non hanno espresso il potenziale tecnico, che vantano sui bianco neri, pur mantenendo a lungo il comando delle operazioni. Le manovre sono apparse magre di ritmo, a tratti condizionate da un atteggiamento non consono all’importanza del match. A questo si è sommato quel velo di sfortuna capace di trasformare in pali almeno tre potenziali occasioni. L’Alberese ha confermato di essere formazione quadrata, compatta e unita. Tutti si sono sacrificati per arginare il palleggio avversario limitandone le doti e le intenzioni.

Piazza al 5′ centra il palo dal limite, l’Alberese non si spaventa e al 7′ colpisce con la punizione di Giulianini con la palla che sbuca improvvisamente davanti a Uccelletti e si insacca nell’angolo opposto, 0-1. La sfida si incanala su un binario chiaro: Follonica Gavorrano al timone, Alberese arroccato. Ci prova di testa Pimpinelli al 23′, Conti rimedia, nuovo colpo di testa con Pallini, alto. Alla mezz’ora sono tutti nella metà campo bianco nera. Al 33′ Conti mette in corner una pericolosa deviazione di testa. La frazione si chiude con il vantaggio dell’Alberese, che appare meritato. Il Folgav non riesce a esprimersi al meglio.

Ripresa. I contenuti non variano. Minerari a manovrare senza la necessaria velocità, Alberese a spezzare il gioco ribattendo colpo su colpo. Tra interventi difensivi decisivi, pali e conclusioni sciupate, si giunge al 21′: Chinellato sfugge al controllo e manda un siluro nell’angolo opposto, 1-1. I biancorossoblù ci credono, i bianconeri tentano di alzare il baricentro. Al 43′ Calvi da fuori area esalta le doti reattive di Conti e si entra nei 6′ di recupero. Al 47′ Conti, su tiro di Calvi, tocca la sfera, che trova il legno alla sua sinistra. Il finale è venato da diffuso nervosismo generale. Il triplice fischio sancisce il pareggio.

Partite giocate del girone B

Invictasauro – Follonica Gavorrano 0-0

Alberese – Manciano 2-1

Follonica Gavorrano – Alberese 1-1

La classifica

Alberese 4 punti, Follonica Gavorrano 2, Invictasauro 1, Manciano 0

Da giocare

25 maggio Manciano – Invictasauro

05 giugno Invictasauro – Alberese

06 giugno Follonica Gavorrano – Manciano

FOLLONICA GAVORRANO: Uccelletti, Picci, Stefanini, Miccoli, Pimpinelli (22′ st Cozzatelli), Cionini, Marcatili (37′ st Mancinelli), Moroni, Pallini (37′ st Giannoni), Piazza, Chinellato (22′ st Calvi). A disposizione: Comparini, Simoncini, Cascioli, Di Cola, Sorvillo. Allenatore: Daniele Pagliarini.

ALBERESE: Conti, Busetta, Caporali (37′ st Giochi), Alfano, Manganelli, Nasini (31′ st Piantieri), Dalla Montà (50′ st Leoni), De Pascale (17′ st Parnisari), Giulianini, Guidi, Graffieti (35′ st Niccolini). A disposizione: Sciarra, Lorenzoni, Njie. Allenatore: Gabriele Giannini.

ARBITRO: Antonio Costantino Lorenzo; 1° assistente Alessia Leoni, 2° assistente Lorenzo Bonamici.

RETI: 7′ Giulianini; 21′ st Chinellato.

NOTE: È stato osservato 1′ di raccoglimento per la scomparsa di Nino Benvenuti, storico pugile italiano campione mondiale e olimpico. Ammoniti Cionini, Moroni, Graffieti. Calci d’angolo 0-11. Recupero: 2′ + 6′ (+2).