AMIATA – Due mesi al Campionato Italiano Gravel e all’Amiata Bike Festival 2025 ad Abbadia San Salvatore, per un appuntamento imperdibile nel cuore verde della Toscana. A 60 giorni dall’evento, i primi campioni stanno già testando il circuito, pronti a scrivere nuove, emozionanti pagine di storia del ciclismo sul Monte Amiata.

Tra loro un grande protagonista, Daniel Oss, che già da questa settimana ha iniziato ad allenarsi sul percorso del Campionato Italiano, preparandosi in grande stile.

“Attendiamo molti campioni – ha detto Monica Fanciulli Presidente Amiata Bike – abbiamo già diverse squadre iscritte e le migliori aziende del settore si sono già fatte avanti per essere presenti al bike village con i loro stand e le ultime novità riguardanti la Gravel con la possibilità di far provare agli appassionati le novità 2025. Abbiamo inoltre siglato un accordo con Cicli Taddei Store per il noleggio di biciclette Specialized: chi non vuol portare la sua due ruote avrà una delle nostre. Daniel Oss? Per noi sarà un ospite di eccellenza coi suoi due ori e due argenti mondiali nella cronometro a squadre”.

Nella lunga carriera all’interno del ‘Peloton’, Daniel ha collezionato numerosi successi: tra i più prestigiosi oltre agli ori e l’argento può vantare nel 2013 un terzo posto nella classica belga di Harelbeke, gara che tradizionalmente apre il periodo delle grandi classiche del Nord.

Daniel ha attraversato il mondo delle competizioni con grinta e determinazione, passando dal professionismo su strada (con anche 5 convocazioni in nazionale), ai massimi livelli al Gravel, dove è stato vice campione del mondo nel 2022, disciplina in cui ha deciso di intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera.

La sua presenza rappresenterà un’occasione unica per incontrarlo, ascoltare le sue storie e lasciarsi ispirare dal suo spirito libero, oltre a infondere energia e entusiasmo in vista di una grande e appassionante competizione ad alto livello. Sarà una competizione importante che vedrà i migliori sfidarsi all’ultimo metro.

Immancabili gli eventi collaterali; si inizia venerdì 30 maggio con ritrovo alle 18:00 a Santa Fiora presso Birrificio Ad Meata: un’occasione da non perdere per confrontarsi tra amici, amministratori, sponsor e appassionati di ciclismo, in maniera alternativa. Un aperitivo con la presentazione e degustazione in anteprima della birra Amiata Bike un prodotto unico studiato appositamente per i ciclisti con l’essenza e i profumi dell’Amiata una birra artigianale realizzata dal Birrificio Ad Meata di Santa Fiora marchiata Amiata Bike.

Domenica 27 luglio inizierà l’evento, il Campionato Italiano Gravel: un vero e proprio show di forza, resistenza e passione. I migliori ciclisti italiani si sfideranno su un tragitto di 110 km con 2.400 metri di dislivello per gli uomini, e su un tracciato di 83 km con 1.900 metri di dislivello per le donne. Un percorso spettacolare che attraverserà le meraviglie del territorio del Monte Amiata e si snoderà fino alla suggestiva Val d’Orcia, patrimonio UNESCO, per poi risalire alle sorgenti del Vivo d’Orcia, passando da Seggiano, per poi tornare ad Abbadia San Salvatore. Il tracciato combina scenari mozzafiato e tratti tecnici, regalando emozioni e avventure ad ogni pedalata. La partenza e l’arrivo saranno nel Bike Village, situato all’interno del Villaggio Minerario delle ex Miniere di Mercurio, uno dei siti minerari più importanti al mondo, simbolo di storia e cultura locale.

Sabato 26 invece sarà possibile partecipare alla Cicloturistica, occasione unica per mettersi alla prova e vivere il tracciato del Campionato Italiano Gravel in modo più rilassato e divertente e volendo anche competitivo. Aperta a ciclisti di ogni livello, con bici da gravel, mountain bike e E-Bike e Ciclocross, la manifestazione propone tre percorsi di diversa difficoltà, denominati con termini minerari: Corto “La Sparata” 27 Km 500 D+, Medio “Galleria XXII” 57 Km 1500 D+ e Lungo Pozzo Garibaldi” 83 Km 1900 D+ ideali per chi desidera immergersi nel paesaggio toscano e scoprire angoli nascosti di questa splendida regione. Percorsi da sogno tra natura e storia facente parte del circuito Nazionale MAXXIS.

Sabato 26 pomeriggio non mancheranno le emozioni per tutte le categorie giovanili che si sfideranno in una challenge all’interno del Villagio minerario.

L’Amiata Bike Festival non è solo una competizione: è un’esperienza totale, un weekend all’insegna dello sport, della natura e della cultura, con spettacoli, musica dal vivo e momenti di socialità nel cuore della Toscana. Il Bike Village sarà il punto di ritrovo, con servizi, esposizioni e iniziative dedicate a tutti gli appassionati.

Per info e iscrizioni: [email protected] www.amiatabike.it