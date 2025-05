FOLLONICA – Carabinieri in azione ieri sera a Follonica in viale Italia nella zona di Piazza a mare dove un uomo in evidente stato di ebbrezza ha creato un po’ si scompiglio tra urla e calci ad una bicicletta.

Grazie all’intervento dei militari dell’Arma l’uomo, un italiano, è stato identificato ed è stato multato. Dopo è stato riaccompagnato a casa da alcuni conoscenti.