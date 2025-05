ORBETELLO – Ha aggredito i carabinieri con gomitate e strattoni tanto da strappare loro la divisa. Un uomo di 45 anni è stato arrestato ieri sera alle 21,40 a Orbetello.

L’uomo, un ucraino residente a Poggibonsi, in questi giorni si trovava a Porto Santo Stefano, nel comune di monte Argentario, con la ditta per cui lavora, un’azienda di Poggibonsi. Ieri sera era andato a fare un giro a Orbetello e ha bevuto troppo.

È diventato molesto e i titolari di alcuni locali hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno fermato in strada. Hanno cercato di calmarlo, ma l’uomo ha reagito in maniera violenta ed è stato arrestato per residenza e lesioni a pubblico ufficiale. Oggi l’udienza in tribunale.

L’uomo, assistito dall’avvocato Roberto Bursi, è comparso davanti al giudice Agnieszka Karpinska, e alla pm Pamela de Guglielmo.

Con l’inasprimento delle pene previsto per chi aggredisce sanitari e forze dell’ordine l’uomo rischia sino a cinque anni di carcere.