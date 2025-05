GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 23 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 25-5-2025 – Nuovo cinema Tirreno: in sala “The legend of Ochi”, “Paternal leave” e “Il quadro rubato”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 25-5-2025 – Weekend di eventi a Castiglione della Pescaia: dal tennis al percorso sensoriale alla Casa Rossa

FOLLONICA

23-5-2025 – “Chi l’ha morto?”: in scena alla Fonderia gli allievi del corso Teatrodanza di Benedetta Rustici

GROSSETO

23-5-2025 – “La scuola dei talenti”: si conclude agli Industri il Progetto educativo zonale, tra musica e riflessioni

23-5-2025 – Il nemico nelle scritture dei soldati italiani: con Isgrec torna il ciclo di incontri Parlare al presente

23-5-2025 – Tra cibo e ambiente: al Museo di storia naturale si parla di biodiversità agroalimentare

23-5-2025 – Il vino nella valle dell’Albegna: appuntamento con le voci dell’archeologia

Fino all’1-6-2025 – Germano Paolini espone alle Clarisse: al via la mostra di uno dei più importanti pittori grossetani

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

23-5-2025 – “L’anima dei libri”: a Magliano arrivano i venerdì letterari. Tre appuntamenti nel Giardino del Torrione

MASSA MARITTIMA

Fino al 25-5-2025 – 130esimo Balestro del Girifalco: fine settimana di grandi tradizioni. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

Fino al 25-5-2025 – Mostra di pittura: a Pitigliano la personale di Giorgio Kierkié

SABATO 24 MAGGIO

AMIATA

24-5-2025 – “Non è mai troppo Manzi” a teatro lo spettacolo che parla del maestro più amato d’Italia

CAPALBIO

Fino al 25-5-2025 – Nuovo cinema Tirreno: in sala “The legend of Ochi”, “Paternal leave” e “Il quadro rubato”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 25-5-2025 – Weekend di eventi a Castiglione della Pescaia: dal tennis al percorso sensoriale alla Casa Rossa

GROSSETO

24-5-2025 – “Violoncello romantico”: l’Orchestra sinfonica città di Grosseto in concerto al Granaio lorenese

24-5-2025 – Arte en plain air sulle mura: torna la giornata di pittura in città. Ecco come partecipare

24-5-2025 – Torna la “Festa di primavera” del liceo artistico: pomeriggio tra arte, musica e creatività

Fino al 24-5-2025 – Maggio al Parco della Maremma: dalla “Talamonata” alla passeggiata teatrale. IL PROGRAMMA

Fino al 25-5-2025 – Dove fiorisce la comunità: torna “Barbabella” e il quartiere è in festa

Fino all’1-6-2025 – Germano Paolini espone alle Clarisse: al via la mostra di uno dei più importanti pittori grossetani

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MANCIANO

24-5-2025 – “Il Giustiziere di Cellere”: voci, musica e memoria nella piazza di Poggio Capanne

MASSA MARITTIMA

Fino al 25-5-2025 – 130esimo Balestro del Girifalco: fine settimana di grandi tradizioni. IL PROGRAMMA

MONTE ARGENTARIO

Fino al 25-5-2025 – Porto Santo Stefano brinda con “Calici d’Argento”: vino, street food e musica nel cuore del paese

ORBETELLO

24-5-2025 – Totta torna in mare: evento aperto a tutti alla Feniglia per liberare la Caretta caretta

PITIGLIANO

Fino al 25-5-2025 – Mostra di pittura: a Pitigliano la personale di Giorgio Kierkié

DOMENICA 25 MAGGIO

CAMPAGNATICO

25-5-2025 – Alla scoperta dei murali di Monte Leoni: passeggiata con gli speleologici

CAPALBIO

Fino al 25-5-2025 – Nuovo cinema Tirreno: in sala “The legend of Ochi”, “Paternal leave” e “Il quadro rubato”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 25-5-2025 – Weekend di eventi a Castiglione della Pescaia: dal tennis al percorso sensoriale alla Casa Rossa

GROSSETO

25-5-2025 – Sport, musica e laboratori: a Roselle si celebra la pace con Run4Unity

25-5-2025 – Calici di Farfalla: ecco l’evento che unisce beneficenza e enogastronomia

Fino al 25-5-2025 – Dove fiorisce la comunità: torna “Barbabella” e il quartiere è in festa

Fino all’1-6-2025 – Germano Paolini espone alle Clarisse: al via la mostra di uno dei più importanti pittori grossetani

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

25-5-2025 – Torna la “Merenda nell’oliveta”: un pomeriggio tra degustazioni e natura a San Bruzio

MASSA MARITTIMA

Fino al 25-5-2025 – 130esimo Balestro del Girifalco: fine settimana di grandi tradizioni. IL PROGRAMMA

25-5-2025 – “Le colline d’ore”: ecco il concorso di pittura en plein air del Kiwanis Club

MONTE ARGENTARIO

Fino al 25-5-2025 – Porto Santo Stefano brinda con “Calici d’Argento”: vino, street food e musica nel cuore del paese

PITIGLIANO

Fino al 25-5-2025 – Mostra di pittura: a Pitigliano la personale di Giorgio Kierkié