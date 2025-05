GROSSETO – Dopo l’ottima prova ai Campionati Mondiali di Staffette di Guangzhou nella 4x100m mista, e a poche ore dall’esordio stagionale a Savona in 10.26, l’azzurro Samuele Ceccarelli (foto Grana/Fidal) sarà al via dei 100m del Trofeo Città di Grosseto di domenica 25 maggio, Meeting Gold del Circuito toscano. Ceccarelli, classe 2000 e nativo di Massa, nel 2023 è passato agli onori delle cronache per aver vinto la medaglia d’oro nei 60m ai Campionati Europei Indoor di Istanbul lasciandosi alle spalle il Campione Olimpico Marcell Jacobs. Sempre nel 2023 ha vinto la distanza regina ai Campionati Europei a squadre di Chorzów (10.13) per poi eguagliare il crono al Golden Gala di Firenze, nell’impianto dove si allena.

Il portacolori delle Fiamme Oro, che in carriera ha già corso numerose volte sulla pista dello Zecchini, torna a Grosseto dopo aver fatto parte della staffetta 4x100m che nel luglio del 2023 chiuse in 38.04 guadagnandosi l’accesso ai Mondiali di Budapest.

Ceccarelli troverà sulla sua strada l’aviere Luca Antonio Cassano (10.28), il finanziere Angelo Ulisse (10.43) e il campione italiano juniores Mattia Silvestrelli (10.44). Con loro anche Romeo Monaci (10.59), grossetano ora di base a Roma, che due anni fa sulla pista di casa chiuse quarto nella rassegna tricolore U20, guadagnandosi la maglia azzurra per gli Europei di Gerusalemme, per poi vincere qualche mese dopo l’argento Juniores sui 60m degli italiani Indoor.

Altrettanto interessante sarà la sfida sui 200m, con l’azzurro Riccardo Meli (21.04), campione italiano indoor 2023 nei 400m, opposto al 20enne Eduardo Longobardi (20.53), argento europeo U18 nel 2022 e campione italiano U20 lo scorso anno.

Velocità che sarà il piatto forte anche al femminile: nei 100m c’è Alice Pagliarini (11.57), uno dei nomi nuovi dell’atletica azzurra. La marchigiana delle Fiamme Gialle, classe 2006, è la seconda italiana U20 di sempre sui 60m e ha corso il suo primato personale sui 100m proprio a Grosseto nel 2023. Iscritte poi Aurora Brugnoli (11.78) ed Eleonora Ricci (11.55), con quest’ultima che figura anche tra le partenti dei 200m, che vedono favorita l’azzurra Aurora Berton (23.52). Sul mezzo giro di pista c’è la portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema Noah Caterina Castelli, recentemente cresciuta fino a 24.73.

Sui 400hs torna in gara dopo 10 mesi l’aviere Mattia Contini (50.93), con lui Vittorio Ghedina (51.29), più volte protagonista a livello nazionale sulla distanza breve. Mezzofondo che vede nel programma la gara degli 800m: al maschile tre atleti con primati personali sotto all’1:50. Ndiaga Dieng, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo e primatista italiano su questa distanza, Federico Vitali, bronzo lo scorso anno agli Italiani Indoor U23, e Francesco De Santis, campione italiano juniores dei 400m.

Nel salto in lungo l’uomo da battere è Mohamed Reda Chahboun (7.97m), mentre nella gara femminile curiosità nel vedere all’opera Nicla Mosetti, specialista degli ostacoli dove è stata campionessa italiana indoor nel 2023. Il miglior accredito è quello di Anna Menz (6.07).

Finale di riunione dedicato alla marcia, dove si assegneranno i titoli toscani 2025: al femminile figura nelle liste di partenza la livornese Giada Traina, argento agli assoluti indoor di febbraio e campionessa italiana U23 in carica.

L’inizio delle gare è previsto per le ore 15:40.