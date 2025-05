GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 23 maggio 2025.

Ariete

Giornata sottotono per voi, Ariete. Le stelle consigliano di evitare decisioni importanti e di mantenere la calma nelle relazioni personali. Nel lavoro, cercate di collaborare con i colleghi per superare eventuali ostacoli.

Toro

Il cielo vi sorride, Toro. Nuove opportunità lavorative potrebbero bussare alla vostra porta. Valutate con attenzione ogni proposta e non abbiate paura di mettervi in gioco. Vi consigliamo una passeggiata nel centro storico di Massa Marittima, per ricaricare le energie.

Gemelli

Giornata positiva per voi, Gemelli. In amore, l’intesa con il partner è buona, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Approfittate di questo momento per dedicarvi ai vostri hobby preferiti. Una visita al borgo di Capalbio potrebbe ispirarvi.

Cancro

È tempo di fare chiarezza, Cancro. Nel lavoro, potrebbero esserci delle sfide da affrontare, ma con determinazione riuscirete a superarle. In amore, cercate di comunicare apertamente con il partner.

Leone

Giornata brillante per voi, Leone. La determinazione vi porterà a raggiungere importanti traguardi professionali. In amore, tutto procede per il meglio. Vi suggeriamo una visita al Parco Naturale della Maremma per rilassarvi immersi nella natura.

Vergine

La stanchezza si fa sentire, Vergine. Prendetevi del tempo per riposare e recuperare le energie. Nel lavoro, evitate di sovraccaricarvi di impegni. In amore, cercate di non essere troppo critici con il partner.

Bilancia

Giornata al top per voi, Bilancia. Nel lavoro, i risultati sperati non si faranno attendere, mentre in amore tutto procede a gonfie vele. Approfittate di questo momento favorevole per concedervi una passeggiata sul lungomare di Marina di Grosseto.

Scorpione

La creatività è in primo piano, Scorpione. Nel lavoro, le vostre idee saranno apprezzate, ma cercate di non isolarvi troppo. In amore, dedicate più tempo al partner. Una visita alle Cascate del Mulino a Saturnia potrebbe rigenerarvi.

Sagittario

È il momento di far avanzare i vostri progetti più seri, Sagittario. Nel lavoro, l’energia e l’immaginazione vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. In amore, cercate di essere più presenti per il partner.

Capricorno

Giornata di riflessione per voi, Capricorno. Nel lavoro, prendetevi del tempo per valutare le vostre scelte. In amore, cercate di essere più aperti con il partner. Una passeggiata nel borgo di Sorano potrebbe aiutarvi a schiarirvi le idee.

Acquario

Buone notizie in arrivo, Acquario. Nel lavoro, raccoglierete i frutti dei vostri sforzi. In amore, la comunicazione con il partner sarà fluida. Vi consigliamo una visita alla Riserva Naturale Diaccia Botrona per ricaricare le energie.

Pesci

Giornata di introspezione per voi, Pesci. Nel lavoro, potrebbero esserci degli ostacoli da superare, ma con pazienza riuscirete a farcela. In amore, cercate di non chiudervi in voi stessi.

Il segno del giorno è la Bilancia: approfittate di questa giornata favorevole per brillare sia nel lavoro che in amore.