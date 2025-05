GROSSETO – Una persona è stata investita intorno alle 13,30 in via Mameli da un’auto. L’incidente è avvenuto in corrispondenza dell’attraversamento pedonale.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che dovrà stabilire la dinamica dell’incidente.

La persona che è rimasta ferita è stata soccorsa dall’ambulanza dell’Humanitas.