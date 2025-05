GROSSETO – Un uomo di mezza età è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi alla rotonda che unisce via della Pace, via Emilia e via Triste, a Grosseto.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. L’uomo a bordo dello scooter, di circa 60 anni, è caduto a terra ed è rimasto ferito.

Soccorso dagli operatori del 118 è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.

Si tratta del secondo incidente in pochi minuti a Grosseto. Il primo è avvenuto in via Mameli dove un pedone è stato investito sulle strisce.