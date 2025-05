MAGLIANO IN TOSCANA – AdF al lavoro nella zona di San Donato, tra i comuni di Magliano in Toscana e Orbetello.

Nella mattina di ieri (22 maggio) i tecnici sono intervenuti per il ripristino di un guasto improvviso sulla rete idrica in tale zona: l’intervento si è rivelato molto complesso sia come lavorazioni che come tempistiche e si è concluso intorno alle 21, quando sono iniziate le manovre di riapertura del flusso idrico.

Successivamente al ripristino del flusso si è verificata una nuova rottura nella medesima zona, che sta determinando abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località La Carlina e San Donato nel comune di Magliano in Toscana e nelle località San Donato, Doganella, Barca del Grazi, Strada di Bonifica nel comune di Orbetello. AdF è al lavoro a ritmo serrato per il ripristino e ha attivato l’approvvigionamento alternativo con autobotti in stazionamento a partire dalle 12.30 di oggi (23 maggio) in località Poderone – Carlina, nel parcheggio nei pressi dell’azienda Torre dell’Etruria, e a San Donato Vecchio. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.