CINIGIANO – “Buono come il pane” si dice per indicare una persona molto gentile, onesta, generosa e appunto, buona. Pensando a Cristian Barbagli è inevitabile pensare al pane. Quello che nasce dagli ingredienti più semplici ma che valorizza qualsiasi cosa gli si accosti. Lo stesso pane che tante volte ha impastato babbo Miriano quando lavorava al forno, lo stesso davanti al quale oggi tutti i suoi cari e gli amici piangono sgomenti l’assenza di Cristian.

Pensare che una mattina come tante, come quella di oggi, 23 maggio, potesse portarlo via da questo mondo a 41 anni, sotto quella tettoia del suo podere vicino a Cinigiano, sembra a tutti ancora un fatto incredibile.

A casa dal lavoro, la tragica fatalità

Cristian lavorava in una rinomata azienda che produce vino nel comune di Montalcino. Lo avevano chiamato per avvisarlo che il lavoro nelle vigne doveva essere rimandato, viste le abbondanti piogge degli ultimi giorni. Così era rimasto a casa e aveva deciso di approfittare per fare qualche lavoretto nella terra del podere di famiglia.

Quindi, di prima mattina, Cristian era andato verso il trattore sotto a quella tettoia che aveva frequentato chissà quante volte in vita sua. Proprio lì è avvenuta la tragedia. «Non ha fatto neanche in tempo a mettere in moto il trattore che le è crollata sulla testa», racconta una delle sue zie davanti all’obitorio di Grosseto. Una trave, infatti, sembra essergli caduta proprio sulla nuca, con un colpo che si è rivelato fatale per Cristian.

I vigili del fuoco, come l’ambulanza e i carabinieri, arrivati sul posto, non hanno potuto fare niente per salvarlo da una tragedia che si è consumata in pochissimi secondi.

L’area ora è sotto sequestro per i dovuti accertamenti da parte delle autorità, mentre Cristian è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Misericordia. Alcuni dei suoi parenti attendono già dal pomeriggio di oggi che la salma sia esposta, per dargli un ultimo saluto.

Cristian e la famiglia, gli amici e l’infinita bontà

Trovare un difetto a Cristian era davvero difficile. Probabilmente faceva parte della “generazione troppo”. Cristian infatti era troppo buono, troppo bravo, e soprattutto troppo giovane e caro per andarsene a 41 anni.

Se ne è andato senza avere avuto il tempo di salutare la sua adorata sorella Cristina, una sorella per la quale ha sempre stravisto e che era poco distante da lui quando è successo tutto. Se ne è andato senza aver potuto salutare babbo Miriano e mamma Lorena. E così, all’improvviso, ha dovuto lasciare tutti gli altri parenti e amici che lo hanno sempre apprezzato per l’uomo che era

Come passioni Cristian, oltre a quella della caccia, aveva quella per la sua famiglia. Riconosciuta non solo da genitori e sorella ma anche dai cugini, dagli zii e dagli altri suoi cari. Sembrerà banale ma Cristian era tanto amato anche dagli amici perché sapeva amare, semplicemente, come il cuore puro comanda alle persone che non conoscono malizia o cattiveria.

Per tutta la famiglia Cristian è sempre stato una roccia, una garanzia, la sicurezza di trovare sempre conforto anche durante le difficoltà. Anche il sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci, ha espresso vicinanza a familiari e amici di Cristian: a dimostrazione di quanto la sua bontà fosse arrivata anche al primo cittadino. Sono in tanti a piangere la scomparsa di Cristian. E al netto di disegni che noi non conosciamo, oggi anche il destino, probabilmente, piange l’errore che ha fatto.

Ciao Cristian.