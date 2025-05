FOLLONICA – Eleonora Goti si è dimessa da assessore della giunta di Follonica. Le sue dimissioni sono state protocollate in comune poco fa. Si tratta di un colpo di scena rispetto alla situazione che sta vivendo la maggioranza di centrodestra che governa Follonica e che in questi giorni si stava confrontando sull’ipotesi di un rimpasto in giunta.

Rimpasto che parte male prima di iniziare con una scossa di terremoto che getta un’ombra sull’amministrazione comunale.

«Il clima era ormai irrespirabile – spiega Eleonora Goti – Non si riusciva più a lavorare serenamente. Non ho percepito particolare protezione da parte di chi mi aveva nominato. Non è questo il modo di fare politica: cortesia e lealtà sono principi fondamentali che hanno sempre contraddistinto la mia vita. Chi mi conosce lo sa. È anche per questo che, in questi ultimi giorni, molte persone mi hanno espresso solidarietà, vicinanza e anche perplessità rispetto a una mia possibile messa in discussione».

La notizia delle dimissioni arriva in un clima difficile e poche ore dall’annuncio del rimpasto ci cui si era tanto parlato.

Che cosa succede ora: chi entra e chi esce

Doveva essere un rimpasto e invece assomiglia di più ad una crisi. Intanto il sindaco Matteo Buoncristiani ha tolto le deleghe all’altro assessore che era nel mirino e in odore di sostituzione: Stefano Boscaglia. È indubbio che se si fa un cambiamento così importante dopo così poco tempo qualcosa non ha funzionato nella maggioranza e nelle scelte del sindaco che è stato più volte al centro di polemiche in questo 2025: dalla vicenda Del Regno al “caso residenze”.

Il nodo delle deleghe

Se da una parte è sicuro che il rimpasto ci sarà, forse anche già entro oggi, dall’altra c’è una partita che riguarda la redistribuzione delle deleghe. Una prima ipotesi sarebbe quella di un passaggio senza sconvolgimenti delle deleghe dagli uscenti ai nuovi nominati: Marrini al sociale a Droghini al turismo. La seconda ipotesi invece ha già scosso dall’interno la maggioranza: lavori pubblici a Marrini, visto anche il suo impegno per il depuratore e la sicurezza idrogeologica del territorio, e un Giorgio Poggetti depotenziato che sarebbe però promosso a vicesindaco a scapito dell’attuale Danilo Baietti.

Una giunta più a destra

Con l’ingresso di Marrini gli assessori in quota a Fratelli d’Italia passeranno da due a tre. Unico partito presente nell’organo esecutivo così come anche in consiglio, Fratelli d’Italia acquisisce ancora più forza all’interno della giunta. Scende la quota di civici: con questa nuova configurazione, contando anche il sindaco, ci saranno tre membri della Lista Buoncristiani e tre di FdI. Restano invece ancora fuori gli altri partiti della coalizione, Forza Italia e Lega.