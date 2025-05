GROSSETO – Con la delibera di giunta di ieri, 22 maggio, il Comune di Grosseto ha riconosciuto ufficialmente l’associazione “CentriAmo Grosseto” come nuovo soggetto gestore del Centro Commerciale Naturale Ccn del centro storico del capoluogo maremmano. Una nomina che segna l’inizio di una nuova fase di rilancio del cuore urbano della città, basata su partecipazione, concretezza e visione condivisa.

Tra le novità più significative, spicca l’ampliamento del perimetro del Ccn voluto dall’associazione: non più limitato alle sole Mura Medicee, ma esteso anche al primo anello circostante, che comprende viale Ximenes, viale Manetti, viale Porciatti e viale Fossombroni. Un’estensione strategica che riflette la volontà di coinvolgere un tessuto urbano più ampio, rendendo protagonisti non solo commercianti e artigiani, ma altresì i liberi professionisti, attività con sede anche in questa nuova area.

Per presentare i prossimi passi, è stata convocata un’assemblea per martedì prossimo 28 maggio alle ore 14.00, presso la sala Marraccini della Banca Tema, in corso Carducci 14. L’incontro è aperto a tutte le attività economiche e professionali del centro dal perimetro così ridefinito, anche a chi non è ancora associato, ed è pensato come un primo momento di confronto diretto, ascolto e proposta collettiva.

Alla guida di CentriAmo Grosseto, c’è un direttivo motivato e rappresentativo del tessuto cittadino: Alberto Macchi (presidente), Lara Ballerini (vicepresidente), Andrea Manni, Enrico Collura, Francesco Paoloni, Alberto Mencarelli, Carlotta Ciacci, Federica Falconi, Andrea Mazzanti, Simone Stoppa, Marialetizia Fanara, Enrico Franceschelli, Tommaso Paladini, Filippo Blanchard, Fabio Perin, Niccolò Poli (consiglieri).

Per incentivare un’adesione globale e inclusiva, la quota associativa è stata fissata in forma simbolica a soli 30 euro annui, su proposta del presidente Macchi. Un modo per abbattere ogni barriera alla partecipazione e favorire una presenza capillare e trasversale nel progetto.

“CentriAmo Grosseto nasce con un’idea forte e precisa: riportare vita, attrattività e sicurezza nel centro storico della nostra città – dichiara Alberto Macchi, presidente del Ccn centro storico di Grosseto –. Un obiettivo ambizioso che può diventare realtà solo se uniamo le forze in modo concreto e strutturato: commercianti, artigiani, professionisti, cittadini e istituzioni devono essere parte di un’unica visione condivisa. Il supporto delle associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, insieme alla Pro Loco, è essenziale: sono figure di riferimento autorevoli per il commercio e il territorio, partner fondamentali con cui stiamo lavorando in piena sinergia. Ma per fare davvero la differenza serve un’adesione globale, che coinvolga ogni attività, ogni negozio, ogni studio professionale che vive e lavora nel cuore pulsante di Grosseto. Fare la differenza significa raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati in tempi rapidi, per dare già questa estate un volto nuovo al centro storico, pieno di occasioni, eventi, iniziative e persone. L’assemblea del 28 maggio sarà un momento chiave: vogliamo ascoltare, coinvolgere, confrontarci e progettare insieme. È il momento di restituire dignità, vivacità e centralità al nostro centro. Noi ci siamo. Siamo pronti. E determinati”.