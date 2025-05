FOLLONICA – Per la stagione estiva 2025, Acqua Village Cecina presenta una grande novità destinata a stupire e coinvolgere gli ospiti del parco: sta per arrivare Makai Beach, una nuova attrazione ispirata alla cultura tiki, pensata come un’isola del benessere dedicata al relax, all’esperienza sensoriale e all’evasione.

Il progetto nasce da un approfondito studio dell’universo tiki, una cultura ricca di simbologie e suggestioni esotiche. A partire da queste ispirazioni, il team creativo di Acqua Village Studio, sotto la direzione di Riccardo Fara, imagineer e direttore creativo del gruppo, ha ideato un’area tematizzata che promette di offrire al pubblico un’esperienza immersiva, all’insegna del comfort e della rigenerazione.

«Makai Beach sarà una vera e propria oasi all’interno del parco – dicono dalla proprietà di Acqua Village –. Abbiamo voluto creare uno spazio in cui il relax diventasse protagonista, unendo l’estetica della cultura polinesiana a elementi scenografici di grande impatto e a servizi pensati per il benessere dei nostri ospiti. È un progetto in cui crediamo molto e che rappresenta un’evoluzione importante nel nostro percorso di crescita e innovazione».

L’area sorgerà attorno a una grande piscina benessere, circondata da sabbia importata che richiama le spiagge polinesiane, e sarà arricchita da idromassaggi, un fiume lento e numerose altre attrazioni dedicate al relax.

Makai Beach si ispira all’area già presente ad Acqua Village Follonica, rielaborandone il concept con importanti novità e soluzioni scenografiche inedite.

L’inaugurazione dei parchi acquatici di Cecina e Follonica è prevista per sabato 14 giugno.