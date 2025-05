GROSSETO – Due impianti sportivi simbolici della città si preparano a cambiare volto. La Giunta comunale ha infatti approvato due nuovi progetti di riqualificazione che interesseranno il campo da calcio di via Australia e le palestre situate sotto la tribuna dello stadio Roberto Jannella.

Nel primo caso, l’intervento sarà realizzato dalla Asd Nuova Grosseto Barbanella, attuale gestore dell’impianto, e prevede la completa sostituzione del manto erboso sintetico del campo da gioco, insieme al rifacimento delle opere di drenaggio e alla sistemazione delle superfici di gioco. L’investimento, pari a 290mila euro, sarà interamente sostenuto dalla società sportiva, che si occuperà anche della gestione dell’impianto per i prossimi 15 anni.

Il secondo progetto riguarda le palestre comunali situate nel sottotribuna dello stadio da baseball, oggi utilizzate da tre realtà cittadine – Health & Performance Ssd, Asd Fight Gym e Asd Palestra Europa – riunite nella costituenda Ati “Gestione Palestre Jannella”. Gli interventi previsti interesseranno ciascuna struttura, con l’obiettivo di migliorarne funzionalità, sicurezza ed efficienza.

Nella palestra Ymca verranno riorganizzati gli spazi interni, con la creazione di una nuova area accoglienza e locali dedicati alla consulenza, oltre alla ristrutturazione degli spogliatoi e degli impianti sanitari. La palestra Fight Gym sarà oggetto di lavori di impermeabilizzazione e della sostituzione degli infissi, per garantire ambienti più sicuri e a maggiore risparmio energetico. Alla palestra Europa saranno invece rifatti la pavimentazione, gli infissi esterni e le superfici saranno rese impermeabili, per migliorare le condizioni generali e l’idoneità degli spazi all’attività sportiva.

Anche in questo caso, l’investimento – di oltre 220mila euro – sarà interamente a carico dei soggetti gestori, che cureranno anche la conduzione dell’impianto per i prossimi 15 anni.

“Si tratta di due interventi significativi – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che dimostrano come, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, sia possibile valorizzare il patrimonio sportivo della nostra città senza gravare sul bilancio comunale. Questi lavori non solo miglioreranno la qualità degli impianti, ma daranno nuova linfa alle attività delle associazioni, promuovendo lo sport come strumento di crescita, educazione e socialità”.

“Con questi progetti – aggiunge l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – riqualifichiamo strutture importanti e al tempo stesso premiamo il lavoro e la progettualità di realtà sportive radicate sul territorio. Offrire spazi più moderni e funzionali significa incentivare la pratica sportiva per tutte le età e favorire l’inclusione. È un obiettivo che questa amministrazione sta portando avanti con convinzione, passo dopo passo”.

I due interventi rappresentano un ulteriore tassello nel programma di rilancio e riqualificazione degli impianti sportivi comunali.