CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un minorenne è stato trasferito in ospedale dall’elisoccorso Pegaso dopo un incidente in piscina, in località le Rocchette, nel comune di Castiglione della Pescaia.

L’intervento è stato attivato alle 17.30. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Il ragazzino è stato trasportato in codice 2 all’ospedale della Misericordia di Grosseto dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenute anche l’automedica di Follonica e l’ambulanza della Croce Rossa di Gavorrano.