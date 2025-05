GROSSETO – “Le condizioni in cui versa il nostro territorio, in particolare le strade dissestate e l’erba alta che invade i margini e i cigli viari, sono sotto gli occhi di tutti i cittadini. È ormai evidente a chiunque che questa amministrazione comunale sta trascurando le sue responsabilità, lasciando che l’incuria e il degrado diventino la ‘normalità’ quotidiana”. Le critiche arrivano dal Circolo Pace del Pd di Grosseto, che chiede soluzioni per tutta l’area.

“La situazione nella zona della circoscrizione Pace è emblematicamente rappresentativa di questa grave mancanza di attenzione – proseguono -: strade che sembrano colabrodo, margini e cigli invasi dall’erba alta, rischi continui di incidenti e una generale mancanza di pulizia e manutenzione. Se il tempo incerto e le difficoltà climatiche possono aver complicato le cose, non si può certo giustificare un’inerzia così prolungata e totale. Un’amministrazione seria e responsabile dovrebbe occuparsi quotidianamente di queste incombenze, rendendo il territorio decoroso e sicuro per tutti i cittadini. Invece, assistiamo a un quadro di totale abbandono: l’erba cresce senza controllo, le strade si deteriorano e la cura del decoro urbano sembra essere un optional”.

“Mentre la maggioranza si vanta di aver avviato grandi opere grazie al Pnrr, il tempo passa e molte di queste opere sono ancora in fase di completamento o, peggio, non sono ancora iniziate – prosegue il Pd -. Se le strade sono un colabrodo e il decoro urbano viene trascurato, è evidente che le priorità sono state falsate e che l’attenzione alle esigenze quotidiane dei cittadini è venuta meno. Ci rivolgiamo quindi all’amministrazione affinché prenda coscienza della gravità della situazione e riveda le proprie priorità”.

“È ora di mettere al primo posto la manutenzione ordinaria, la sicurezza e il decoro del territorio, perché questa è l’ordinaria amministrazione che i cittadini si aspettano e meritano – concludono dal circolo -. Basta con le promesse non mantenute e con l’incuria che danneggia l’immagine di Grosseto”.