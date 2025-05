ORBETELLO – «Prendiamo atto favorevolmente della recente approvazione della Legge regionale, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito al fatto che arrivi a ridosso della definizione degli atti relativi alla nascita del Parco ambientale della Laguna di Orbetello» a dirlo il comitato cittadino “Orbetello bene comune”. «Rappresenta comunque un punto fermo per una gestione ordinaria della Laguna che da troppo tempo mancava, e che rimette al centro di ogni discorso il fatto che la direzione della gestione di ogni operazione sulla laguna di Orbetello compete al comune di Orbetello, garantendo le risorse necessarie».

«Dalla lettura di quel testo non abbiamo potuto non rilevare come ci si ritrovino diverse assonanze messe in evidenza dal nostro Comitato con il documento divulgato lunedì. Non comprendiamo invece come il sindaco di Orbetello si esprima con toni di sufficienza rispetto a questo atto compiuto dalla Regione Toscana. Oggi (mese di maggio), in un momento molto critico per la nostra Laguna che coincide con l’inizio della stagione estiva (intesa come “stagione turistica” che spesso inaugura anche la “stagione di paure ed emergenze”), tale atto regionale dicevamo, va a perfezionare la ormai superata formula dell’accordo di programma. Oggi questa legge, seppur decisa senza un preventivo passaggio con la nostra Comunità, che, ricordiamo, decadrà all’entrata in operatività del Parco ambientale della Laguna di Orbetello, rappresenta un ottimo viatico per una chiara transizione di competenze che vedrà quale “attore principale” il Consiglio comunale di Orbetello».

«Siamo molto felici, inoltre, di apprendere dalle comunicazioni fatte dal sindaco di Orbetello in Consiglio comunale, che è stata convocata una nuova riunione dei soci del Parco ambientale della Laguna di Orbetello per il prossimo 3 giugno, dove verranno definiti i passaggi per la nascita e l’entrata in esercizio dell’Ente da tanto tempo desiderato da tutti. Il nostro Comitato ha già richiesto con Pec del 8 maggio scorso agli Enti interessati di essere ricevuti per rappresentare le nostre idee, i suggerimenti e le considerazioni emerse dalle discussioni fra i cittadini nelle riunioni svolte in queste recenti settimane, ma, forse il poco tempo intercorso tra la nostra».

«Abbiamo quindi trasmesso loro, cioè a tutti gli Enti presenti all’incontro del 14 maggio scorso, sempre per Pec in data 12 maggio, il documento scaturito dalla nostra assemblea del 11 maggio, in modo che potessero averlo comunque prima del loro incontro ed abbiamo quindi anche divulgato i contenuti dello stesso documento tramite la stampa locale, in modo che tali considerazioni di buonsenso e auspici fossero a disposizione di tutti i cittadini» continua la nota.

«Ad oggi non abbiamo avuto alcun altro riscontro da parte degli Enti e chiediamo, visto che ci saranno, ci auguriamo, altre consultazioni per la condivisione dello Statuto del Consorzio, che ci vengano concessi gli incontri richiesti. Crediamo di poter dare un contributo nell’interesse generale dei cittadini del Comune di Orbetello. Invitiamo quindi la Provincia di Grosseto e i Comuni di Orbetello e Monte Argentario a voler cortesemente aderire alla nostra richiesta, nonché alla Regione Toscana a dare seguito a quanto promesso nella risposta trasmessa. Sosteniamo questa posizione in quanto siamo senza alcun dubbio soddisfatti per l’accelerazione che ha avuto il percorso di nascita del nuovo soggetto gestore, ma, altresì, nutriamo perplessità sui possibili pericoli derivati da inciampi sia tecnici che politici che potrebbero rallentare la effettiva entrata in campo del Parco della Laguna».