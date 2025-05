GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 22 maggio 2025.

Ariete

Giornata emotivamente intensa. La Luna in dodicesima Casa vi rende introspettivi. In amore, l’entusiasmo e la passione vi rendono irresistibili. Sfruttate la serata per rilassarvi e ricaricare le energie.

Toro

La Luna in Pesci vi regala armonia e comprensione con colleghi e amici. È il momento ideale per affrontare questioni lavorative complesse. In serata, dedicatevi a interessi artistici o psicologici. Vi consigliamo una visita al centro storico di Massa Marittima, con le sue suggestive piazze e la cattedrale.

Gemelli

Il Sole nel vostro segno stimola curiosità e movimento. Tuttavia, potreste sentirvi insoddisfatti e dover affrontare questioni del passato. Affrontatele con coraggio per liberarvi da pesi inutili.

Cancro

Giornata favorevole grazie alla Luna in Pesci. Opportunità lavorative in arrivo, soprattutto per i più giovani. È il momento di prendere decisioni importanti. In amore, le stelle promettono emozioni intense. Vi consigliamo una passeggiata rilassante lungo le Cascate del Mulino a Saturnia, per rigenerare mente e corpo.

Leone

Periodo propizio per le relazioni sociali e nuovi contatti. Approfittate di questa energia per allargare la vostra cerchia di amicizie. Se avete un progetto speciale in mente, è il momento giusto per mettervi all’opera. Vi suggeriamo una visita al borgo medievale di Capalbio, con le sue mura antiche e il panorama mozzafiato.

Vergine

Torna la voglia di rimettersi in gioco. La settimana offre la possibilità di vivere esperienze intense, anche per legami part-time. Nel lavoro, potrebbero verificarsi cambiamenti significativi. Vi consigliamo una passeggiata nel Parco Naturale della Maremma, tra sentieri e paesaggi mozzafiato.

Bilancia

Venere è ancora in una fase di instabilità, portando tensioni nelle relazioni in crisi. Nel lavoro, non mancheranno novità grazie a Giove favorevole. Non preoccupatevi eccessivamente delle ostilità altrui.

Scorpione

Giornata proficua dal punto di vista lavorativo. Siete in vena di riorganizzazioni grazie a colleghi che condividono le vostre idee. In amore, il cielo è stellato. Vi consigliamo una visita al borgo di Sorano, con le sue case scavate nel tufo e le antiche vie.

Sagittario

È il momento di dare un taglio netto a ciò che non merita più di rimanere nella vostra vita. La fine dell’opposizione di Giove aiuterà a sbloccare situazioni negative. In amore, limitate gli scontri e l’insoddisfazione.

Capricorno

Venere è ancora contraria, ma dal 6 giugno tornerà favorevole. L’amore è presente, ma questioni pratiche vi inducono a riconsiderare i vostri atteggiamenti. Nel lavoro, la seconda parte dell’anno porterà chiusure significative.

Acquario

Gli amori più importanti possono essere gestiti con maggiore rigore. Nel lavoro, non ci sono elementi di disturbo gravi. Uscite dalla routine quotidiana e dedicatevi a qualcosa di nuovo. Vi suggeriamo una visita alla Riserva Naturale Diaccia Botrona, un’oasi di biodiversità unica.

Pesci

La Luna nel vostro segno vi rende particolarmente intuitivi. Giornata ideale per riorganizzare il lavoro e condividere idee con i colleghi. In amore, le stelle vi sorridono. Vi consigliamo una passeggiata sul lungomare di Marina di Grosseto, per godere della brezza marina e del panorama.

Il segno del giorno è il Cancro: approfittate di questa giornata favorevole per prendere decisioni importanti e vivere emozioni intense.