FOLLONICA – Questa sera, giovedì 22 maggio, ore 18, al Casello Idraulico a Follonica, ci sarà l’iniziativa organizzata dal Pd di Follonica per parlare di guerra, Medio Oriente, Gaza e la situazione geopolitica, con l’onorevole Laura Boldrini.

L’incontro sarà coordinato dal professore di Relazioni internazionali Enrico Calossi e vedrà l’intervento di Bianca Mazzinghi, giornalista massetana, autrice del video reportage “Produrre vino come forma di esistenza”, che parla della produzione di vino nei territori occupati come modo per non farsi espropriare la terra, nonostante le mille difficoltà che vengono loro poste.

L’introduzione è a cura di Tommaso Bianchi della segreteria Pd Follonica, appassionato di geopolitica.

Il titolo dell’incontro è “La guerra mondiale a pezzi”, citazione di Papà Francesco.