ISOLA DEL GIGLIO – Dopo più di quindici anni di abbandono, prende finalmente nuova vita il progetto storico di completamento della Palestra del Campese per il Comune di Isola del Giglio. Grazie all’ammissione al finanziamento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Misura M5C2 Investimento 3.1 “Isole minori marine” – il Comune riceverà un contributo di 700mila euro.

Il finanziamento è stato ufficializzato con decreto del 4 aprile 2025, registrato alla Corte dei Conti il 5 maggio 2025, segnando un momento di svolta per un’iniziativa lasciata in sospeso da anni e ora finalmente riavviata con determinazione.

«È un segnale concreto – dichiara il sindaco Armando Schiaffino – della volontà dell’amministrazione di recuperare progetti mai portati a termine e restituire alla comunità quanto le spetta: sviluppo, valorizzazione del territorio e investimenti strutturali».

Il progetto, ora in fase di aggiornamento tecnico e programmazione operativa, sarà sottoposto alle procedure previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), con l’obiettivo di rispettare le scadenze imposte dal Pnrr. L’intervento dovrà infatti essere ultimato, collaudato e rendicontato entro il 30 giugno 2026.

«Questa iniziativa – dice la giunta comunale – non rappresenta solo un’opera pubblica, ma anche un simbolo di rinascita per l’isola: un esempio concreto di come le risorse del Pnrr possano riattivare percorsi progettuali che sembravano destinati all’oblio. L’amministrazione comunale ringrazia l’ufficio tecnico del Comune e gli enti coinvolti per l’impegno profuso e assicura il massimo sforzo per rispettare il cronoprogramma previsto, con l’obiettivo di restituire al più presto alla cittadinanza i benefici di questo atteso intervento».