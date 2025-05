GROSSETO – Dopo la bella giornata di domenica scorsa con le final four Under 16 Uisp al Palazzetto, nuovo impegno per le giovani della Pallavolo Grosseto per le finali nazionali Under 16 CSEN a Corigliano Rossano in Calabria, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Le maremmane parteciperanno con Vittoria Iodice, Maria Vittoria Vegni, Sofia Piccinelli, Nada Atnane, Emilia Budenchuk, Martina Colombini, Sabrina Delli Castelli, Noemi Goracci, Giulia Martini, Alice Restante, Ginevra Riva, Sofia Seghetta e Greta Simone.

La società, per l’occasione, ha dotato l’intero gruppo di materiale sportivo ad hoc per valorizzare il concetto di team e per far vivere comunque una esperienza in ottica di squadra organizzata e professionale. Oltre al tecnico Leonello Corridori e al suo secondo Giulia Corridori, la spedizione sarà seguita e coordinata dal Dirigente Andrea Delli Castelli e dal suo Assistente Giulia Lenzini. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta sul canale You Tube della società biancorossa.