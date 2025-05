CAPALBIO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i centri estivi promossi dal Comune di Capalbio. Fino al 15 giugno sarà possibile presentare la domanda di partecipazione per i bambini con un’età compresa tra i 3 e 6 anni. “Siamo felici – commenta l’assessore alle Politiche giovanili, Patrizia Puccini – di poter garantire anche quest’anno un servizio importante per le famiglie. Come amministrazione vogliamo aiutare i genitori nella conciliazione vita-lavoro, attraverso un’offerta variegata, volta a garantire l’inclusione sociale, il divertimento e il gioco”.

I centri estivi saranno attivi dal 1° luglio al 29 agosto, dalle 8 alle 16.30. L’organizzazione settimanale prevederà una o due mattinate da trascorrere al mare e almeno una visita a settimana in una piccola fattoria. Molte delle attività proposte, legate alla natura e allo sport, si svolgeranno nel giardino del nido d’infanzia di Capalbio Scalo.