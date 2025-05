MANCIANO – Da oggi, giovedì 22 maggio, hanno preso il via i lavori di sistemazione lungo la strada di Poggio Foco. Si tratta di un intervento importante e atteso, volto a migliorare le condizioni della viabilità e a garantire maggiore sicurezza per chi percorre quotidianamente quel tratto.

Per consentire l’esecuzione delle opere, sono stati disposti alcuni provvedimenti temporanei di regolazione del traffico, come previsto dall’ordinanza del 2 maggio 2025. In particolare, saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito o il restringimento della carreggiata, con l’istituzione del senso unico alternato gestito da movieri o semafori, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18.00, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Il transito sarà comunque garantito ai veicoli di emergenza e sarà sempre possibile accedere alle abitazioni.

«Questi lavori – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Marco Galli – erano necessari da tempo e rappresentano il primo passo di un programma più ampio di interventi che interesseranno progressivamente la viabilità comunale. Stiamo lavorando per migliorare le infrastrutture e offrire maggiore sicurezza e qualità della vita ai cittadini di Manciano».

L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante il periodo dei lavori, consapevole che i disagi temporanei saranno compensati da benefici duraturi per tutta la comunità.