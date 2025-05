MANCIANO – Partirà l’11 luglio la quindicesima edizione del Manciano street music festival, la kermesse organizzata dall’associazione musicale culturale “Diego Chiti”, con le prime tre giornate dedicate alla musica di strada.

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio, le vie di Manciano saranno invase da street band provenienti da Spagna, Portogallo, Ungheria e Italia, che faranno ballare e divertire i presenti con i loro ritmi travolgenti. Dal Portogallo arriverà la Farra Fanfarra, dall’Ungheria i The Quest, dalla Spagna la Brincadeira e The Dawlins, mentre dall’Italia la Dune buggy street band e la Bada Bim Bum band. L’11 luglio la manifestazione sarà arricchita anche dalla presenza di La voce del principe, Tito Blues band, Boni e Fredianelli, Melody sound e Longboarders. Le esibizioni saranno completamente gratuite e dureranno per tutta la giornata, portando nel borgo e sulle colline maremmane tanta energia. Non solo musica: come per le precedenti edizioni, l’arte incontra il gusto con il Ristofestival, un percorso gastronomico che vede la collaborazione dei ristoratori di Manciano. E domenica 13 luglio, alle 18, workshop musicale con materiale da riciclo tenuto dai musicisti della Brincadeira.

Venerdì 11 luglio

Apertura alle ore 19 con la street parade che partirà da piazza della Rampa e che vedrà esibirsi la Farra Fanfarra, la Brincadeira e la Dune buggy street band, mentre La voce del principe, Tito Blues band, Boni e Fredianelli e Melody sound suoneranno in postazioni fisse dislocate lungo il percorso gastronomico Ristofestival. Alle 22 appuntamento in piazza della Rampa, dove sul palco centrale saliranno i Longboarders che chiuderanno la prima giornata di festival a suon di rock’n roll anni ’50.

Sabato 12 luglio

La seconda giornata inizierà alle ore 11 con la street parade che partirà dall’area del mercato di via Martiri della libertà con la Farra Fanfarra, i The Quest, la Brincadeira, i The Dawlins, la Dune buggy street band e la Bada Bim Bum band. Dalle ore 18 la parata musicale si sposterà lungo via Marsala e piazza della Rampa fino ad arrivare, attraverso le vie del centro storico, alle Muretta, in piazza Garibaldi e in piazza della Chiesa passando per il percorso gastronomico Ristofestival. Alle 22 tutte le band suoneranno sul palco di piazza della Rampa.

Domenica 13 luglio

Si partirà alle ore 11 con la parata lungo via Marsala sui ritmi della Farra Fanfarra, dei The Quest, della Brincadeira, dei The Dawlins e della Dune buggy street band. Alle 18 appuntamento in piazza della Rampa con il workshop “Secchi e bacchette” tenuto dai musicisti della Brincadeira. Si tratta di laboratori di ritmo e corporeità realizzati con l’utilizzo di materiali di riciclo. La band barcellonese guiderà passo dopo passo i partecipanti nel percorso, divertente e coinvolgente, di costruzione di un brano musicale, fino a mettere letteralmente in scena uno spettacolo di musica e movimento. L’incontro, anch’esso gratuito, è aperto a tutte e tutti. Alle 19.30 l’ultima street parade, che si concluderà sul palco centrale di piazza della Rampa per il concerto e con la tradizionale jam session finale che chiuderà la prima parte della quindicesima edizione del Manciano street music festival.

Ristofestival

Il Manciano street music sarà un festival da assaporare anche con il palato. Venerdì 11 e sabato 12 luglio, dalle 19.30 alle 22, tornerà il percorso gastronomico Ristofestival, un modo per gustare prodotti di qualità assistendo alle parate musicali per le vie del borgo, in collaborazione con il ristorante La Filanda, la trattoria Il Rifugio, la trattoria Da Paolino, la ristomacelleria La Imperiale, l’osteria L’Orologio, l’enoteca PiVù wine bar e la gelateria Belvedere. Ogni locale proporrà una pietanza che andrà a comporre un gustosissimo menu completo. Gli spettatori potranno così creare la propria cena scegliendo le singole portate nei locali che aderiscono all’iniziativa. Si va dal crostino toscano del PiVù wine bar alle schiaccette fritte con il culatello di Sorano della Filanda. Dall’acquacotta dell’osteria L’Orologio agli gnocchi al ragù di coniglio o al pesto del Rifugio. Dal cinghiale alla maremmana della trattoria Da Paolino alla trippa della Imperiale fino al gelato della gelateria Belvedere. Per partecipare al Ristofestival si dovranno acquistare i token, gettoni che permetteranno di scegliere i singoli piatti nei locali aderenti. Dopo di che, come in un vero e proprio street food, si potranno consumare in strada o comodamente seduti nelle postazioni dislocate lungo il percorso dove passeranno le band.

I concerti su palco

Dal 18 al 20 luglio, invece, l’appuntamento è al parco pubblico Mazzini per la seconda parte del Manciano street music festival. Venerdì 18 luglio sul palco saliranno le False Partenze per celebrare i loro primi 20 anni con due ospiti d’eccezione: Paolo Belli e Stefano Fresi. Sabato 19 luglio sarà la volta di Ray Gelato and The Giants, “the goodfather of swing”. Infine, domenica 20 luglio saranno i Neri per caso a chiudere la quindicesima edizione del festival. I biglietti sono già in vendita e tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.mancianostreetmusicfestival.it/.

Anche quest’anno Radio Toscana sarà la radio ufficiale dell’evento, che è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, e ha il supporto di Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination, Fondazione Cr Firenze e Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.