GROSSETO – A partire dal 27 maggio Food Network (canale 33) lancerà un nuovo programma dedicato all’arte della griglia: The Golden Steak. Al centro della trasmissione, una gara tra i migliori grigliatori italiani specializzati nella preparazione della bistecca con l’osso, sotto lo sguardo attento di una giuria composta da esperti del settore.

Una giuria tutta maremmana

A ricoprire il ruolo di giudici, due professionisti noti sia nel panorama toscano che nazionale: Luca Terni e Andrea Laganga. Entrambi portano con sé una lunga esperienza nel settore delle carni, maturata tra botteghe di famiglia, ristorazione e attività divulgative. Terni, macellaio-ristoratore di Capalbio e volto noto di Food Network, è stato recentemente scelto come “personaggio dell’anno” dai lettori del quotidiano Il Giunco. Un riconoscimento che testimonia il forte legame con il territorio e la stima guadagnata sul campo nel corso degli anni.

Andrea Laganga, a sua volta, è titolare della storica macelleria di famiglia a Grosseto e autore del blog “Maremma che ciccia.it”, punto di riferimento per gli appassionati di affumicature e tecniche di cottura avanzate. I due condividono non solo il mestiere, ma anche una profonda amicizia che risale alle generazioni precedenti: i rispettivi padri erano infatti colleghi e legati da un solido rapporto personale.

Tradizione e tecnica in primo piano

Il format, pensato per valorizzare una delle preparazioni più iconiche della cucina italiana, si concentra sulla capacità dei concorrenti di trattare il taglio di carne, gestire la brace e portare a termine una cottura perfetta. La giuria – composta, oltre a Terni e Laganga, anche da altri esperti del mondo food – sarà chiamata a valutare ogni dettaglio con attenzione tecnica e grande sensibilità gastronomica.

Secondo quanto dichiarato da Andrea Laganga, partecipare al programma rappresenta una grande opportunità per raccontare la complessità e la bellezza della bistecca alla brace, mettendo a disposizione del pubblico la propria esperienza maturata in ambito familiare e professionale. Ha sottolineato inoltre quanto sia significativo per lui affrontare questa nuova avventura al fianco di un collega e amico come Luca Terni.

Un appuntamento per gli amanti della carne

The Golden Steak si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di carne e barbecue, ma anche come un’occasione per scoprire da vicino le storie e le competenze di chi lavora quotidianamente con la materia prima, trasformandola in un prodotto d’eccellenza. Con un format coinvolgente e una giuria d’alto profilo, il programma punta a offrire intrattenimento e contenuti tecnici, raccontando la bistecca con l’osso come simbolo di identità gastronomica italiana.

Food Network continua così la sua proposta televisiva dedicata alla cucina di qualità, arricchendo il proprio palinsesto con format che uniscono tradizione, territorio e professionalità.