ORBETELLO – Si intitola “Cngb 1908 – Lo spettacolo siamo noi”, il documentario presentato a DiMartedì la trasmissione di Giovanni Floris in onda su La7. A realizzarlo Barbara Di Lieto. Al centro del video b la grande passione per il calcio di un gruppo di ragazzi di Orbetello.

A raccontarlo la stessa regista ospite in trasmissione: «Si tratta della curva nord Gigi Buscagnatti, che è un gruppo di ultras dell’Unione Sportiva Orbetello. È un gruppo che è stato fondato una quindicina di anni fa da questi ragazzi del paese; l’Unione sportiva Orbetello è una squadra che ha avuto una storia molto lunga, fino ad avere un declino che l’ha portata in seconda categoria». Ma come è fatta la curva? «Dietro la scritta vivere ultras c’è una nicchia dove entrano i giocatori e i tifosi, non è neanche a metà campo, è una nicchia all’altezza di un’area di rigore. Da lì la partita non si vede neppure e questa è la chiave del documentario. Un amico mi ha detto che il calcio è l’ultimo mondo rimasto in cui si vive una fede assoluta e dove la razionalità non può entrare. Quasi non conta vedere la partita, l’importante è tifare e diciamo che appunto non è molto razionale tifare una squadra da un luogo in cui non si vede bene metà del campo, come non è molto razionale pensare che il risultato della partita non sia importante».

«La cosa importante per questi ragazzi è proprio lo stare insieme, essere uniti e compatti in questo luogo tutto stretto stretto».

«Cosa cercano questi ragazzi? Cercano un’identità. Orbetello è un paese che vive quasi ormai quasi esclusivamente di turismo e per questi ragazzi non c’è quasi niente, per cui sono riusciti a creare un’aggregazione attraverso questo modo molto gioioso e semplice di fare tifo».

La regista ha ringraziato « le persone con cui ho fatto il documentario che sono Alessandro Zarlenga, Massimiliano Nati, Matteo Ferrante, Salvatore Canneva e Imego per la musica».

Il documentario può essere visto, gratuitamente, sulla pagina instagram Lo spettacolo siamo noi, sull’immagine in testa all’articolo o a questo LINK.