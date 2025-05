GROSSETO – Nella Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, fino a domenica 25 maggio, è illuminata ogni notte dal tramonto all’alba l’idrovora di Casotto Venezia. L’impianto, che si trova sulla strada delle Collacchie tra Grosseto e Marina di Grosseto, è fondamentale per l’attività del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

“Illuminare l’idrovora – spiegano Federico Vanni e Fabio Zappalorti, presidente e direttore generale di Cb6 – significa ricordare l’importanza delle idrovore per la Maremma. Un presidio di sicurezza idraulica che non deve essere dato per scontato e che ancora oggi permette una vita serena nel nostro territorio”.

Gli appuntamenti della Settimana della Bonifica proseguono domani, giovedì 22 maggio, con l’iniziativa Argini Fioriti a Paganico. Impegnati trenta studenti dell’istituto comprensivo Federigo Tozzi (seconda A e seconda B della scuola media di Paganico), per un evento reso possibile dalla collaborazione con la scuola e con l’amministrazione comunale di Civitella Paganico.