Foto di repertorio

ORBETELLO – Incontro tra l’amministrazione comunale di Orbetello e gli operatori balneari del territorio, alla presenza dell’ufficio locale marittimo, per discutere delle novità riguardanti la sicurezza in mare e sulle spiagge e della nuova ordinanza comunale che introdurrà l’obbligo di defibrillatore per le attività sulla costa di competenza lagunare.

L’incontro, organizzato dall’amministrazione lagunare, si è svolto in Comune con la partecipazione del consigliere delegato Ivan Poccia che, tra le altre, detiene le deleghe al demanio marittimo e politiche del mare, e del titolare dell’ufficio locale marittimo, il luogotenente Francesco di Somma, i quali hanno parlato di sicurezza sulle spiagge insieme agli operatori balneari del territorio.

«Il luogotenente di Somma – spiega Ivan Poccia – ha illustrato le novità della nuova ordinanza di sicurezza balneare dell’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano che riguarderà tutta la provincia. Da parte mia ho anticipato la nuova ordinanza balneare del Comune di Orbetello, di prossima uscita, la cui novità principale consiste nel prevedere l’obbligo di defibrillatore in tutte le strutture balneari che ricadono sul territorio di competenza dell’Ente e di personale formato per il suo utilizzo».

«Da parte nostra – aggiunge Francesco Di Somma – abbiamo presentato la nuova ordinanza in materia di sicurezza balneare (33/2025) emanata in data 1° maggio 2025 dal capo del circondario marittimo – Tv (Cp) Francesco Luigi Balsamo e avviato un confronto con gli operatori del settore per garantire una stagione estiva sicura. Durante la riunione sono state illustrate ed analizzate le principali novità introdotte, tra cui l’individuazione del periodo della stagione balneare ricompreso tra il 17 maggio 2025 e il 21 settembre 2025, entro il quale le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate degli assistenti bagnanti. Inoltre, l’ordinanza prevede l’introduzione di un sistema di bandiere (verde, gialla, rossa) per identificare lo stato della balneazione in funzione delle condizioni meteo-marine, la disponibilità di apposito locale adibito esclusivamente a pronto soccorso e delle nuove caratteristiche per i corridoi di lancio/atterraggio dei Kite-surf».

«È stata richiamata l’attenzione, infine – dice ancora Di Somma – sulla necessità di adottare ogni comportamento responsabile atto a contrastare il rischio di annegamento nelle acque di balneazione. In questo contesto, è stato ricordato che, con apposita proclamazione, il 25 luglio è stato riconosciuto come Giornata mondiale per la prevenzione del rischio annegamenti (World Drowning Prevention day)».

«Da sempre – sottolinea in conclusione il consigliere delegato Poccia – per me e per l’amministrazione, la sicurezza sulle spiagge e in mare è una priorità, tanto che lo scorso anno abbiamo organizzato, con il contributo di Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana e Misericordia, diversi incontri sulle spiagge per illustrare le buone pratiche da mettere in atto per prevenire, per esempio, l’annegamento. I tempi ormai erano maturi per prendere anche la decisione di introdurre obbligatoriamente il defibrillatore, per innalzare il livello di sicurezza delle nostre spiagge e sono stato felice di aver avuto riscontri positivi in merito da parte dei titolari delle concessioni. Uno strumento, il defibrillatore, ormai essenziale che, a dir la verità, già tante strutture avevano e che può essere un vero salvavita. Naturalmente le strutture che ne sono sprovviste avranno modo e tempo di mettersi in regola, nell’ottica di garantire un’estate più sicura per tutti».