SAN GIOVANNI DELLE CONTEE – L’Osteria Maccalè, della Cooperativa di Comunità San Giovanni delle Contee, ha ufficialmente ottenuto l’ingresso nella prestigiosa guida Osteria d’Italia.

La guida “Osterie d’Italia”, pubblicata da Slow Food, è una guida che segnala le osterie, le trattorie, gli agriturismi e i ristoranti più autentici d’Italia. Viene pubblicata ogni anno e raccoglie recensioni di oltre 1700 locali, selezionati per la buona accoglienza, la cucina territoriale, l’attenta selezione delle materie prime e il prezzo giusto.

L’osteria si trova nella frazione di San Giovanni delle Contee, è un progetto della Cooperativa di Comunità San Giovanni delle Contee ed è un angolo di autenticità e calore in Toscana, al confine con il Lazio e l’Umbria.

“Questo importante traguardo – spiega Tiziana Peruzzi, presidente della Cooperativa di comunità – rappresenta il riconoscimento del nostro impegno nel valorizzare le tradizioni culinarie locali, offrendo ai nostri ospiti un’esperienza autentica e di qualità, in un ambiente accogliente e rispettoso delle eccellenze del territorio”.

L’osteria è il posto ideale per chi vuole assaporare i piatti della tradizione locale, preparati con passione e ingredienti freschi. Atmosfera accogliente, ambiente familiare e un sorriso sempre pronto ad accogliere i clienti: qui i visitatori diventano subito “uno di famiglia”.

Che tu voglia gustare un piatto di pasta fatta in casa, un antipasto genuino o semplicemente passare una serata in compagnia, Osteria Maccalè è il luogo perfetto per riscoprire i sapori autentici e vivere un’esperienza semplice ma speciale.

“L’ingresso nella guida Osteria d’Italia è il risultato di un lavoro di squadra – conclude Peruzzi – della passione per la buona cucina e della volontà di promuovere le eccellenze della nostra comunità. Ringraziamo tutti i nostri clienti, collaboratori e sostenitori che ci hanno accompagnato in questo percorso”.

Chi ha creduto fin dall’inizio nel percorso di qualità che ha fatto e sta facendo l’Osteria Maccalè è Jane Pearce, presidente del centro ricerca Terre di Cerretino dedicato alle pratiche alimentari e alle tradizioni delle piccole comunità ai piedi del Monte Amiata, in Toscana.

“In quanto membro di Slow Food sono particolarmente orgogliosa del riconoscimento da parte della guida – ha dichiarato Jane Pearce – . Tutto quello che facciamo è allineato ai principi del movimento per promuovere un cibo buono, pulito e giusto. Con Terre di Cerretino gestiamo una comunità Slow Food per la ricerca su tradizioni e usanze legate al cibo sul territorio”.

Cooperativa di Comunità San Giovanni delle Contee

L’Osteria rappresenta la principale attività della cooperativa ma non è l’unica. Al fianco della ristorazione la cooperativa svolge servizi di ricettività turistica, servizi di prossimità e attività culturali.

La Cooperativa di Comunità di San Giovanni delle Contee è un progetto nato nel 2019 dal desiderio di valorizzare e sostenere la frazione di Sorano e le persone che ci vivono. È un’associazione di cittadini che si uniscono per promuovere iniziative, servizi e attività che migliorano la qualità della vita di tutta la comunità.

L’obiettivo principale è creare un ambiente solidale, partecipativo e autentico, dove ognuno può contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande. Attraverso progetti come Osteria Maccalè, la cooperativa mette in campo risorse, passione e tradizioni locali per far crescere il nostro paese e offrire a tutti momenti di convivialità e scoperta.

In poche parole, la Cooperativa di Comunità di San Giovanni delle Contee è il cuore pulsante di un territorio che si impegna a preservare le sue radici e a costruire un futuro condiviso, fatto di collaborazione, rispetto e tanta voglia di fare.